ZNÁMKOVÁNÍ biatlonistů: Koukalová a Moravec za jedničku a hodně trojkařů

Parádní sezonu má za sebou český biatlon. Největší měrou se o to postarala Gabriela Koukalová, která získala tři medaile ze světového šampionátu, vybojovala dva malé křišťálové glóby, ale upozornila na sebe i dalšími skvělými výkony. Maximálně spokojen může být i Ondřej Moravec. A jak si vedli další? Podívejte se na známkování českých biatlonistů za právě skončenou sezonu.

Co se nepovedlo: Obhajobu velkého křišťálového glóbu jí letos zhatila v životní formě jedoucí Laura Dahlmeierová. Ta ji pak bilancí pěti zlatých a jedné stříbrné předčila i v souboji na MS.

Co se povedlo: Další parádní sezona české biatlonové královny. Čtrnácti individuálními pódii, pěti výhrami a dvěma malými glóby táhla bilanci celé reprezentace, zlatem na MS ve sprintu si odškrtla další životní cíl (celkem brala tři medaile) a kromě triumfu v domácím SP urvala celkové 2. místo.

Co se nepovedlo: Stále musí zapracovat na rychlosti běhu. Druhá fáze sezony jí vůbec nevyšla a po trestném kole ve smíšené štafetě na MS se již nedokázala vrátit do elitní desítky.

Co se povedlo: Dočkala se prvních individuálních stupňů vítězů v životě, když dojela třetí ve stíhacím závodě v Pokljuce a ´masáku´ v Oberhofu. Výrazně zapracovala na rychlosti střelby, s níž byla jedna z nejrychlejších v celém SP (průměr 28 vteřin). V SP skončila nejvýš v kariéře.

Co se nepovedlo: Ani ona neudělala oproti minulé sezoně výrazný posun. Naopak s výsledky za elitní šedesátkou se nedostala ani do většiny stíhacích závodů a v sezoně vůbec nebodovala. Krizí pro ni byla hlavně střelba vestoje (59,6 %)

Co se povedlo: Když byla nominována do štafet, nezklamala a vyhnula se trestnému kolu. V Koreji pomohla k třetímu místu. Stále je ještě mladá pro případné zlepšení.

Co se nepovedlo: Z celkového pohledu nepovedená sezona, během níž ani jednou nevstoupila na stupně vítězů a trápila se běžecky i střelecky. V Oberhofu nenastoupila kvůli nemoci, zdravotní potíže měla i v Koreji. Na MS v Hochfilzenu se nedostala ani do stíhacích či hromadných závodů.

Co se povedlo: Závěrečný díl Světového poháru v Oslu, kdy zaznamenala páté, desáté a čtvrté místo. Nejlepší výsledky v sezoně přišly až na samotný konec.

Lucie CHARVÁTOVÁ (24 let)

známka: 3



Prizey money: 141 855 Kč



Konečné umístění v SP: 53. místo – 101 bodů (vloni: 31. místo – 224 b.)

Střelecká bilance: 67,3 % (198 tref/294 ran)

Co se povedlo: Ke konci sezony šla běžecky i výkonnostně výš. Díky rychlému běhu pomohla ve štafetě v Koreji k třetímu místu.

Co se nepovedlo: Oproti minulé sezoně neudělala výrazný posun. Spíš se naopak bodově propadla. V první části měla i pomalejší běžecké časy, přičemž její střelecká úspěšnost se výrazně nezlepšila. Nadále ani neprolomila své prokletí – co štafeta, to minimálně jedno trestné kolo.