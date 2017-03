Kouč Rybář: Nepodané ruce Koukalové a Šlesingra? Mají na to právo

Ty statistiky už dělají pátý rok radost. Patnáct, třináct, jednadvacet, šestnáct... A teď opět jednadvacet. „Já to ani nepočítal, ale jsem za to rád,“ usmál se šéftrenér Ondřej Rybář poté, co čeští biatlonisté v této sezoně vyrovnali své maximum stupňů vítězů v jedné sezoně. Rok před olympiádou v Pchjongčchangu se tak díky síle Gabriely Koukalové dostali do pozice čtvrté nejúspěšnější země.

Jak se vám nyní bude poslední sezona před olympiádou hodnotit?

„Samozřejmě, největší podíl má na těch úspěších Gábina, ale myslím, že i Ondra Moravec se vrátil do dob, kdy byl tahounem. Michal Krčmář a Eva Puskarčíková též překvapili a Michal Šlesingr ukázal jak v Oberhofu, tak v Oslu, že stále může bojovat o pódium. To je na tom nejlepší, že i když jsou sice všichni trochu ve stínu Gábiny, máme v nich své naděje. Biatlon má proto našlápnuto k tomu, aby byl schopný udržet i v dalších sezonách tu radost, kterou pódium přinese.“

Nepodané ruce Koukalové a Šlesingra? Mají na to právo

Koukalová navíc v Oslu překvapila, když na stupních vítězů odmítla podat ruku šéfovi IBU Andersi Bessebergovi. Vnímáte, že i v těchto krocích vystupuje jako větší osobnost než dřív?

„Každý zraje a dospívá, přičemž názory se buď vyhraní, nebo mění. Je to její rozhodnutí a forma prezentování toho, že nesouhlasí s něčím, co se událo. Nemyslím, že by to bylo špatně, bylo to gesto, kdy nesouhlasila s rozhodnutím IBU, jak postupovala ve věci jednání proti dopingu a sankcím proti němu. Nevidím na tom nic špatného, je to její rozhodnutí. V neděli to například udělal i Michal Šlesingr, který se v tom angažoval třeba i tou peticí. Mají na to právo, je to jejich rozhodnutí a jen podpořili to, že chtějí proti těmto věcem bojovat.“

Co se týče boje s dopingem, v něm byli čeští závodníci tuto sezonu vůbec hodně slyšet, že?

„Jsou vyhranění a možná nás to stálo i kandidaturu na MS, protože tím, že jsme se do toho zapojili, tak by nebylo dobré ucházet se o pořadatelství, kdyby měli Ťumeni ten šampionát vzít. Momentálně jsem ale neviděl, že by to někde proběhlo, protože Rusové se toho do dneška nevzdali.“

Takže?

„I tohle je tedy možný krok, kdy Gábina s Michalem reagují na to, že IBU nezakročilo a neudělalo, co slíbilo a že jim v takovém případě MS seberou. Každopádně, když chcete proti něčemu bojovat, tak nemůžete koukat na dopad, který to přinese. Jestli jsme tím tedy přišli o MS, tak dobře, biatlonový svět jde dál a my se musíme soustředit na to, abychom dobře závodili, měli co nejlépe připravené sportovce a nestáli někde v rohu. Chceme být úspěšní i v dalších letech.“

Jak moc vás právě proto potěšil úspěšný průlom mladší generace Krčmáře s Puskarčíkovou?

„Ano, myslím, že i jejich celkové umístění v SP je překvapením. Eva odjela velmi dobrou sezonu a Michal se rok co rok prokousává vpřed. Naopak velkým zklamáním je v této sezoně vystoupení Veroniky Vítkové. Jsem rád, že se jí alespoň povedly závody v Oslu, protože po tom částečném kolapsu v Koreji změnila přístup, zase z ní byla trochu usměvavá holka a úspěchy se dostavily. Ne že by neměla natrénováno, ale řada věcí je o hlavě a zase ukázala, že je schopná jezdit do desítky. Snad jí to v tomhle směru ukáže cestu do budoucna.“

Olympiádě se bude muset leccos podřídit

O to víc, že je příští rok olympijský. Co vám poslední rok před Pchjongčchangem ukázal?

„Že to nebude jednoduché a bude to velký boj. Viděli jsme, jak ty týmy jdou dopředu, jak je to stále vyrovnanější. Rozhodně ale nebudeme stát se založenýma rukama a těžit z toho, že se nám těž povedly medaile na MS nebo teď nějaký glóbus. Je třeba se koukat dopředu, budeme chtít bojovat, a proto musíme udělat během letní přípravy dost práce.“

V čem především?

„Právě teď přijde období plánování a myslím, že je třeba vyhodnotit sezonu, která uplynula a nemít stažené kalhoty, že nás čeká olympijský rok. Myslím, že ten hlavní tlak přijde až před olympiádou, každopádně ale musíme počítat, že právě v té sezoně se některé akce budou muset malinko podřídit. Hlavně během přípravy. Je potřeba si to rozebrat a projít si, co kdo potřebuje a jak s tím naložit.“

Jako třeba po zkušenostech z letošního SP v Koreji nepodcenit aklimatizaci?

„Především ten letošní svěťák se s tím nedá srovnávat. Je fakt, že po MS potřebovali sportovci nějaký oddych a ve finále jsme i viděli, že se to částečně vyplatilo k těm posledním kolům, protože si nevzpomínám na poslední kolo SP, kdy by český tým takhle bojoval. Vždy je něco pro a proti a jsem rád, že ti lidi, kteří to odsuzovali, teď viděli, že o to bylo veselejší kolo na Holmenkollenu. Vždy musíte razit to, pro co se rozhodnete, že to děláte s tím nejlepším vědomím. Letošní Korea nebyla testem, jak brzo tam před OH jet, ale podívat se, jak tam hlavně vypadají střelnice a tratě.“

A ten posun +8 hodin zkusíte nějak ulehčit? Spekulovalo se třeba o přípravě v Kazachstánu.

„Uvidíme, to je ještě daleko. Tvorba plánů teprve přijde. Na to je čas a během dubna nás čeká spousta rozhodování. Uvidíme, jak to dopadne.“

Jak vážné je pak přání pořídit si servisní kamion? Stále je to aktuální?

„Není to úplně jisté, jednáme o tom, ale hledáme dál věci, které by pomohly týmu. Není to o tom, že kdybychom měli kamion, zlepšíme kvalitu namazání, ale my ho začínáme spíš řešit z důvodu zdraví, protože jsou tam nějaká ventilace a odvětrávání, které v buňce není. Další věc pak je, že je to i šetrné k materiálu, protože se to furt někam překládá a skládá… To jsou věci, které jsou pro, proč kamion řešit. Na druhou stranu to ale zase zatíží tým s logistikou. Musíme si to vyhodnotit a uvidíme, zda budeme na podzim představovat kamion nebo ne. Nechme se překvapit.“

A další vychytávky do olympijské sezony? Budete pokračovat v drilu rychlostřelby?

„Myslím, že je určitě třeba pokračovat ve věcech, ve kterých jsme začali. A není to jen o rychlosti střelby, máme spoustu slabých míst stejně jako silných, takže musíme na slabých zapracovat a silné si udržet. Nebudeme stát se založenýma rukama a budeme se snažit něco dělat.“

Jaké slabiny tedy chcete konkrétně eliminovat?

„To se neprozrazuje. To by bylo kontraproduktivní.“ (směje se)