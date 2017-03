Šlesingr jako Koukalová. Šéfovi biatlonu nepodal ruku, ztratil respekt

Sezona již skončila, ale z hlavy to jen tak vyhnat opravdu nejde. Doping. Ostatně když Ondřej Moravec s Michalem Šlesingrem jeli do jabloneckých Břízek na biatlonovou tečku za úspěšnou sezonou, v autě spolu tento ročník z pohledu boje proti dopingu hodnotili. „Je to asi padesát na padesát. Něco se stalo, něco ne. Přijde mi, že IBU je pořád strašně benevolentní vůči dopujícím. Už ve srovnání s FIS, která „zabanovala“ ty největší ruské hříšníky,“ přiznal Ondřej Moravec.

„Vypadá to však, že do příštího roku by měly být schválené tresty v podobě odebrání kvót v případě dopingového případu. Nějaký posun to určitě je. Pro Rusy nebo pro jakýkoliv silný stát, abych to nevztahoval jenom na ně, nějaká pokuta v podstatě nemá žádný význam,“ dodal Moravec. Smysluplnější je podle něj jiný flastr.

„Největší trestem by bylo, aby státy přišly o místa, ta se pak totiž strašně těžko zpátky vyjíždějí. Když se toho docílí, bude to malé vítězství,“ poznamenal Moravec, který zároveň doufá, že ruská Ťumeň nebude opět kandidovat na pořadatelství MS, které jí IBU již podle neoficiálních zpráv odebrala.

<p>V jabloneckém areálu Břízky se během středečního podvečera uskutečnilo rozloučení s biatlonovou sezonou, jehož součástí bylo také Mistrovství České republiky. Z prvenství se před stovkami diváků radovali Gabriela Koukalová s Michalem Šlesingrem. </p> REKLAMA Biatlonisté se loučili se sezonou. Je to pocta, že sem proudí davy, řekla Koukalová • VIDEO iSport TV

„Mám informaci, že Ťumeni to už bylo i oznámeno, a předpokládám, že to tak i dopadne. To nemůže být snad ani jinak. Je to takový malý facan Rusům, aby viděli, že nemůžou za peníze nebo vliv získat všechno,“ konstatoval Michal Šlesingr, jenž odmítl stejně jako Gabriela Koukalová podat bossovi IBU Andersi Bessebergovi ruku.

„S nějakými extra reakcemi jsem se nesetkal. Byl jsem šestý, takže to nebylo tak markantní jako u Gábiny. Ani od samotného Besseberga, ačkoliv bych si s ním o tom rád promluvil a řekl mu svůj názor, nicméně mu ho už předtím řekla Gábina. Já mu oznámil, že o tom smýšlíme stejně. Respekt, který jsme k němu předtím měli, se rozpustil, a tohle je jasný způsob, jak mu to ukázat. Myslím, že již ví, že se před ním neohneme,“ uzavřel Šlesingr. I to je jeden z výsledků skončené úspěšné sezony.