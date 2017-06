Biatlonisté Moravec s Krčmářem vyměnili běžky za skialpy

Olympijský medailista Ondřej Moravec vyráží na skialpy po sezóně pravidelně. „Hory miluju. Je to ideální místo na to, aby člověk úplně vypnul a nemusel na nic myslet. Prostě jen jdu, pozoruju ty krásné kopce a říkám si: Škoda, že to nemáme doma,“ popisuje.



Oproti Ondřejovi Moravcovi je Michal Krčmář skialpový benjamínek. V zahraničí byl na skialpové túře vůbec poprvé.

„Měl jsem z toho výstupu trošku respekt. Přeci jen se skialpy nemám takové zkušenosti jako Ondra, ale byl s námi zkušený horský vůdce Pepek Milfait, který nám ukázal bezpečné trasy i sjezdy a měl vše plně pod kontrolou. Při prvním volném sjezdu v prašanu jsem si v prvních čtyřech obloucích nebyl úplně jistý, ale pak jsem si to začal užívat. Vystoupat do 3 106m po svejch je neskutečný zážitek. Je to pro mě relax, i když částečně nějaká ta dřina. Člověk si toho váží mnohem víc,“ komentuje svou premiéru Michal Krčmář.