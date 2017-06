Králové biatlonu i na kolech! V Jablonci vládli Koukalová a Moravec

Úřadující mistryně světa ve sprintu a druhá žena Světového poháru Koukalová s jednou minelou při střelbě vleže porazila po šestikilometrové jízdě bezchybnou Leu Johanidesovou o bezmála půl minuty, třetí byla Veronika Vítková.

"Na soustředí v Letohradě a poté v Hnanicích jsme všichni dostali hodně do těla, ale jsem ráda, že se mi podařilo nějaké síly ušetřit," řekla Koukalová. Nejvíce ji potěšilo, že v náročném terénu nedošlo k vážnému zranění. "Trať byla hodně nebezpečná, mokrá, blátivá, docela jsem měla místy i strach. Všichni jsme celí a to je myslím, největší vítězství šampionátu," dodala.

Moravec měl dlouho nečekaného soupeře. Dvě třetiny byl totiž v čele junior Jakub Štvrtecký. "My jsme šli do závodu unavení z plného tréninku, ale to nic nemění na tom, že Kuba byl výkonností úplně jinde. Prostě jsme mu nestačili," uznal.

Rozhodla až střelba vstoje: Moravec mířil přesně a Štvrtecký musel na dvě trestná kola. "Jo, střelba je alfou a omegou biatlonu, to se znovu potvrdilo," usmál se staronový mistr republiky. "Ze zlata mám radost, protože mi přinese pohodu do další části přípravy," dodal.

Pochvaloval si také nový formát závodu - hromadný start. "Jednak je to při společné střelbě dobrá mentální příprava a navíc se dostaneme i do mnohem většího zatížení než v zimě. A to je kvalitní trénink i zkušenost," uvedl Moravec. Stříbro získal s půlminutovou ztrátou Michal Šlesingr, třetí dojel Jan Burian.

Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech v Jablonci nad Nisou:



Muži (9 km): 1. Moravec 31:46,6 (1 trest. kolo), 2. Šlesingr -29,6 (2), 3. Burian (všichni SKP Kornspitz Jablonec) -37,5 (2).

Ženy (6 km): 1. Koukalová 19:56,5 (1), 2. Johanidesová -29,9 (0), 3. Vítková (všechny SKP Kornspitz Jablonec) -1:14,0 (3).