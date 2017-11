Místo zázraků za 4,6 milionu. Kamion biatlonistů chrání také před rakovinou

Postavili se na stejnou úroveň Norům, Němcům, Švédům, Francouzům, Rusům, či Rakušanům. „Je to ale možnost, jak se posunout dál,“ přiznal šéf biatlonového svazu Jiří Hamza, při představování nového přírůstku – servisního kamionu. Vyšel na 4,6 milionů korun a má pomoci nejen ke zlepšení přípravy lyží, ale chránit i zdraví servismanů. Objede skoro celý SP. Jen na OH do Koreje nepojede.

Uvažovali už o něm několik posledních let. Říkali si, že to zatím bez něj zvládnou. Ale na prahu olympijské sezony se přeci jen rozhodli tuhle super vychytávku pořídit.

„Je to takový splněný sen,“ přiznal i šéf servismanů českých biatlonistů Tomáš Žídek, když v úterý mohl novinářům v Jablonci představit nový přírůstek do týmu – servisní kamion.

Na boku se na vás smějí tváře Ondřeje Moravce či Michala Šlesingra, Gabriela Koukalová tu třímá křišťálový globus a nad tím vším září soubor hesel: píle, dřina, energie, napětí, boj, koncentrace, bolest, štěstí, vítězství, radost, smutek, slzy, euforie, fair play, přátelství, láska, biatlon!

Český biatlon na cestě za vítězstvím sveze zbrusunový kamion. Vedení reprezentace českého biatlonu získalo speciální kamion, který na cestě mezi zastávkami světového poháru. pojme tuny materiálu a zároveň ho lze díky speciálním výsuvným nohám dokonale ukotvit na nezpevněném povrchu. Celou sezonu tak bude postaráno o logistiku a klidnou přípravu týmu.

Při vstupu se vám automaticky otevřou dveře a vedle toho, že vás ohromí až 350 párů lyží na jednom místě, veprostřed narazíte na pracovní plochu pro servismany, u níž nechybí ani nutné odvětrávání. Klíčová věc.

„Důležité je to hlavně pro naše zdraví. Nadále budeme pracovat při práci s mázou a vosky s maskami, ale nikdy nevíte, co v tom je. A ono časem poznat, že máte rakovinu, to by nebylo hezké,“ přiznal šéf servismanů Tomáš Žídek.

Není to ale jen o tom. „Usnadní nám to i hodně času, kdy nemusíme při příjezdu hned vše znovu překládat, ale máme to rovnou na jednom místě. Hned po příjezdu do jednotlivých destinací tak můžeme začít dřív testovat a stihnout více natestovat,“ vypráví.

Češi se tak tím definitivně dorovnali elitě. Servisní kamiony mají jen Norové, Němci, Švédové, Francouzi, Rusové či Rakušané. Češi jsou tak sedmí. A to i díky společnosti Schenker, která bude návěs s kamionem do jednotlivých podniků SP převážet a obstarávat.

Jen olympiáda v Koreji bude pro kamion příliš daleko.

„Museli jsme si ho koupit sami za sponzorské peníze. Přišel nás na 4,6 milionů,“ přiznal šéf Jiří Hamza, sám ale tušil: „Kamionem doháníme dluh, který máme oproti konkurenci a vzhledem k tomu, že i ona jde stále dopředu, bylo to potřeba. Cítili jsme, že je potřeba se posunout dál.“

Kamion tak během sezony objede až 15 000 kilometrů, přičemž i dva řidiči budou součástí týmu a během podniků by mohli pomáhat závodníkům se servisem u tratě.

„Není to garance výsledku, ale měl by ušetřit práci servisnímu týmu. Trefit mázu je už takto těžké. Vzhledem k tomu, že se diskutuje o zdraví a výparů z chemie, které tam jsou v některých buňkách špatně odvětrávány, tento kamion to odsává nejlíp. Jde nám i o zdraví kluků, kteří jsou tam i dvanáct hodin denně,“ dodal i šéftrenér Ondřej Rybář.

Nový přírůstek odjíždí do akce tento pátek a za pár týdnů už má naplno pomoci při úvodním dílu SP v Östersundu.