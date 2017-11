Trenér Rybář: Koukalová? Trénink je pořád omezený, cílem je olympiáda

Dobré zprávy se mu prolínají s těmi ne tak dobrými. Ondřej Moravec již po infekci jater trénuje naplno, pokroky dělá i Adam Václavík, jen hlavní naději Gabrielu Koukalovou stále trápí potíže s lýtky. „Trénuje, ale že bych tady skákal tři metry do výšky, to ne,“ řekl šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář. SP v Östersundu za necelé tři týdny česká hvězda zřejmě vynechá. A kdy se vrátí, netuší.

Jak tedy probíhala příprava v Imatře?

„Máme za sebou první část a sportovci odlétají ve středu na druhou. Béčko odjíždí do Idre, áčko se vrací do Imatry. Když jsem odtamtud odjížděl, pršelo a počasí nebylo super. Bylo plus deset stupňů. Pětikilometrová trať ale byla připravená a doteď tam byly podmínky dobré. Odtrénovali jsme, co jsme potřebovali, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet počasí. Měli bychom tam být do 19. listopadu a pak pokračujeme do Östersundu na Světový pohár.

Tréninkové dávky odebírají všichni, jak mají?

„Někdo líp, někdo hůř. Někdo může dělat vše na 100%, někdo ne, což bych řekl, že je asi největší trápení. Ale tak to je. Je to proces, který se musí řešit ze dne na den, a snažíme se s tím pracovat.“

Čili jak je na tom Gabriela Koukalová?

„Gábina v Imatře trénovala. Netrénuje úplně naplno, protože to pořád nejde, ale odtrénovala vše, co měla a jak jsme měli s těmi úpravami, co jsme museli do plánu udělat, naplánované. Že bych ale tady skákal tři metry do výšky, tak to ne. Pozitivní je, že mohla trénovat a že jsme tam mohli udělat nějakou práci. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Zlepšuje se alespoň její zdravotní stav?

„Já řeknu, že se to zlepšuje, až uvidím vyhlídku toho, že bude moct závodit. Dokud to nevidím, tak je to jeden den tak, druhý den jinak. Nedovolím si to tvrdit, protože ten trénink je pořád omezený.“

Na kolik procent intenzity tedy trénuje?

„To ani není v procentech. Je to ze dne na den a řešení stavu, který je. Snaží se trénovat naplno, jak může, někdy vydrží dvě hodiny, někdy hodinu… je to o tom, co ji zdravotní stav povolí. Pere se s tím, což je jedna z těch pozitivních věcí, že neztratila hlavu a nehodila vše pryč, ale snaží se s tím bojovat, protože ta olympiáda je přeci jen ještě relativně daleko.“

Je těžké ji držet psychicky?

„Na to člověk není nikdy připravený. Když máte olympijskou sezonu a nemůžete trénovat, jak byste chtěli, tak ta psychika dostává zabrat. Člověk musí hledat pozitivní věci, že byla na sněhu, mohla se nějak připravovat… je tam však to ´ale´, že to stále nejde tak, jak bychom si představovali.“

Světový pohár v Östersundu je tak definitivně pasé?

„Ten vůbec neřešíme, protože je tak blízko. Tím, že ještě stále stoprocentně netrénuje, tak si to nedovolím tvrdit. Ale nechme to běžet.“

Kde by se tedy mohla vrátit?

„Většina lidí má v hlavě to, že jsou olympijské hry, a jde o to, aby byla připravená na olympiádu. A jestli odstartuje v Östersundu, Hochfilzenu, Annecy, Oberhofu, Ruhpoldingu nebo Anterselvě je mi úplně jedno.“

Olympiáda je tedy primární cíl a Světový pohár ne?

„Samozřejmě.“

Do Östersundu pak Koukalová nicméně s týmem odletí?

„Ano, odletí. Zatím plánujeme, že s námi bude, protože se potřebuje připravovat. Nehodili jsme vše za hlavu a snažíme se pořád s olympiádou kalkulovat. Co se však bude dít, uvidíme.“

Jak je na tom tedy i Ondřej Moravec, který prodělal infekci jater?

„Ten už je v plné přípravě, už teď ve Finsku absolvoval, co měl. Tam jsem rád, že se ty zdravotní problémy vyřešily.“

Jeho manko také?

„To tam sice je, ale to ukážou až závody, jak bylo velké. Pozitivní je, že může. Omezení tréninku, které tam bylo, bylo výrazné, ale v upraveném plánu splnil, co měl. U Ondry je dobré, že je to dříč, který má za sebou spoustu let, které trávil s tréninkem. Vidím velkou naději, že by se o to rychleji mohl vrátit do formy, kterou měl ke konci posledního SP.“

V Östersundu tedy závodit bude?

„U něj s ním počítáme.“

A jak je na tom Adam Václavík, který léčil zlomenou nohu?

„Tam je ještě spousta otazníků. Byla to zlomená noha, ale byť to má stále nateklé, trénuje s tím, jak může. Zvládá možná i víc, než jsme čekali, ale pořád je to zlomená noha. Uvidíme, jestli nastoupí v Östersundu nebo začne v IBU Cupu. Bude záležet na té druhé části přípravy.“

Nikdo další pak už trable nemá?

„Tak my jsme jich letos měli tolik, že bych mohl projít všechny. Teď se tam kluci srazili u fotbalu a byl tam nějaký naražený nárt. Šlo o Michala Šlesingra s Tomášem Krupčíkem. Ale kluci trénují dál. To jsou věci, které se stanou.“