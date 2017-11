Problémy Koukalové se nelepší. Ideální by byl půl rok klidu, říká trenér

Nervozita sílí. Všichni kolem ní trénují naplno, ona ne. Ostatní jeli před startem olympijské sezony ještě naposledy do Česka… ona ne! „Její příprava je dál improvizace,“ přikyvuje šéftrenér českých biatlonistů Ondřej Rybář o Gabriele Koukalové, která ani v poslední přípravě před SP v Östersundu neudělala výrazný pokrok. Start sezony jistě zmešká. A nebýt OH v Koreji, měla by i půlrok pauzy.

Sledoval ji v tréninku, ale optimismu příliš nenabyl. Ač Gabriela Koukalová absolvovala i závěrečné soustředění v Imatře, kvůli zdravotním potížím s bolavými lýtky měla stále do ideálního zatížení daleko a její návrat zůstává nejasný. „Je to pořád podobné, není tam výrazný posun. Není to stoprocentní a to nás trápí,“ krčil rameny pár dní před startem SP šéftrenér Ondřej Rybář

Zůstává ve Finsku

Zatímco ostatní závodníci se ještě na závěr vrátili domů za svými rodinami, ona zůstala jako jediná dál ve Finsku. „Pokračuje s tím, že příprava je u ní nadále velká improvizace. Je to ale jednodušší než ztrácet čas cestováním. Uvidíme, co přinesou další dny,“ uvedl Rybář s tím, že s ní na místě zůstala masérka Petra Sedláčková. A až bude tým ve čtvrtek odlétat na úvodní díl SP v Östersundu, ona se tam po vlastní ose dopraví za nimi.

Pomůžou nové boty?

Zkouší cokoliv, aby jí situaci ulehčili. I proto se Koukalová v minulých dnech na Facebooku pochlubila, jak ji Rybář vzal na nákup nových lyžařských bot. „Mají vevnitř kožíšek, nožičky jsou jak v pokojíčku,“ žertovala biatlonistka. Kromě toho, že by bolavé nohy měly být i líp fixované, Rybář doplnil: „Snažíme se hledat vše možné, abychom té zátěži odlehčili. Pokud to zčásti pomůže, bylo by to dobré, ale víme, že to není o botách, ale o odpočinku. Tohle jsou jen věci, které nás mají posunout v tom, že se bude připravovat dál i přes mírnou bolest.“

Český biatlon na cestě za vítězstvím sveze zbrusunový kamion. Vedení reprezentace českého biatlonu získalo speciální kamion, který na cestě mezi zastávkami světového poháru pojme tuny materiálu a zároveň ho lze díky speciálním výsuvným nohám dokonale ukotvit na nezpevněném povrchu. Celou sezonu tak bude postaráno o logistiku a klidnou přípravu týmu.

Stačil by půlrok klidu

Struktura potíží se nemění – stále ta vystřelující bolest z chodidel do lýtek. Přitom každý den Koukalová tráví i hodinu a půl u relaxačních cviků. „Dělá si rehabilitační věci, jež je sama schopná, na některé potřebuje i asistenci Petry nebo fyzioterapeuta Romana Karpíška,“ říká Rybář. Vše si ale žádá čas. „Ideální by bylo půl roku odpočinku, jenže u tohoto je problém léčit to za pochodu. Kdyby nebyla olympijská sezona, tak to vůbec neřešíme, ale takhle se snažíme ještě zabojovat,“ popisuje Rybář.

IBU Cup? Nemá smysl

Mohlo by se to nabízet. Když už nemůže Koukalová startovat v SP, co takhle zkoušet zátěž v nižším IBU Cupu? „To nemá smysl. Pokud bude moct závodit, tak v SP. Ona by na to výkonnost měla, ale když to nejde a tělo vás limituje, tak je naprosto jedno, kam nastoupíte. Dokud tedy nebude připravená, tak nenastoupí,“ ujasnil Rybář. Návrat ovšem zůstává dál neznámý „O tom nepřemýšlíme, je tam buď olympiáda, nebo je to ve finále jedno.“

Oslabení i pro tým

Sláva českého biatlonu na ní nestojí, ale je s ní úzce spjatá. Vždyť jen vloni brala Koukalová dvě třetiny všech českých medailí. „Nebereme to jako výzvu ji nahradit, děláme to tak, abychom tu měli i další sportovce, kteří jsou též schopní do boje o medaile promluvit,“ říká Rybář. Avšak jsou situace, kdy to prostě znát bude. Mimo individuální závody se to týká i štafety. „Je pravda, že Gábina je ohromně důležitou částí smíšené či ženské štafety, takže pokud nenastoupí, bude výrazně chybět a může to ovlivnit celý tým,“ dodal Rybář. První podnik v sezoně přitom je… smíšená štafeta.