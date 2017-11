Biatlonová naděje Davidová makala na střelbě a v hlavě má i olympiádu

Bude tomu rok, co vlétla do záře biatlonových reflektorů. Nová naděje – nová Gabriela Koukalová! „Snad jsem se oproti loňsku zase posunula dál,“ věří talentovaná Markéta Davidová. I nyní startuje v nižším IBU Cupu, ve čtvrtek zahájí sezonu v norském Sjusjoenu. Přes léto ale pilovala novou techniku střelby, a byť je pro ni olympiáda v Pchjongčchangu ještě daleko, ani ona se nevzdává snu o účasti.

Jak se tedy těšíte na start sezony a novou výzvu před vámi?

„Těším se, že to začne, nebude to už jen o trénování a budeme moci poměřit síly. Je to ale nová sezona, takže tam určitý strach je. Uvidíme, co bude.“

Vloni vám ale úvod IBU Cupu vyšel. Pamatujete, jak jste v Beitostolenu vyhrála?

„To bylo super, ale o to větší je to teď tlak. Vím, že to minulý rok bylo super, ale to neznamená, že to zase takhle vyjde. Uvidíme, ukáže se po prvním závodě, jak na tom člověk je.“

Slyšel jsem, že vás jste dělala před podnikem i rozhovor pro IBU. Jak to probíhalo?

(směje se) „No, moje angličtina ještě není na úplně skvělém levelu. Domluvíme se, ale žádný světoborný výkon to nebude. Měli takové ty klasické otázky, jako co očekávám od sezony, jak se těším, co říkám na tratě a střelnici... snad to nikde nebude.“

Na čem jste nicméně během léta nejvíce pracovala?

„Doufám, že se nějaký skok prokáže na střelbě, protože tenhle rok jsme na tom fakt pracovali. Snad to bude vidět.“

Váš trenér Jindřich Šikola je známý svým důrazem na střelbu. Co konkrétního to tedy bylo?

„Hlavně střelbu vestoje. Změnili jsme trochu způsob najíždění a tak. Ještě mě ale nehnal do rychlostí, protože primárně to musí být nejprve nuly a pak se teprve může zrychlovat. Pracovali jsme tedy na přesnosti.“

A když se na to podíváte, jste zase o něco dál než třeba minulý rok?

(směje se) „To doufám. Věřím, že se to bude stupňovat a nezastavili jsme se. Minulou sezonu to byly cenné zkušenosti, tak snad mi budou platné.“

Co jste si tedy dala v této sezoně za cíl?

„Chtěla bych se hezky rozloučit na MS s juniorskou kategorií, protože jsem tam posledním rokem. Ráda bych si zajela nějaký pěkný výsledek a dobře střílela. To bude základ úspěchu.“

Lákalo vás se dostat zase i na nějaké podniky SP? Přeci jen boj o nominaci do A-týmu probíhal bez vás.

„Ono to ani nebylo v návrhu. Já jsem ještě ani nejela kontrolní závod, takže i ten IBU Cup bude taková premiéra. V sezoně ale bude ještě spoustu času, takže nemá cenu to hnát na první závody.“

A co taková olympiáda v Pchjongčchangu? Máte třeba i tu možnost v hlavě?

„To se takhle před sezonou strašně špatně mluví, protože nikdo neví, jak budou ty závody vypadat. Je to zatím daleko. V hlavě to sice je, ale není to, že bych byla na to nějak vázaná. Spíše se budu snažit jezdit slušně teď, a uvidíme, jak to vyjde.“