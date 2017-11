Biatlonisté vyrážejí do boje bez Koukalové. V nejistotě je i olympiáda

Bez Gabriely Koukalové vstoupí biatlonisté do olympijské sezony. Mistryně světa z Hochfilzenu sice bude s týmem v dějišti prvního Světového poháru v Östersundu, ale kvůli přetrvávajícím problémům s lýtky není jasné, kdy zimu zahájí. Možné také je, že se na startu objeví až na únorových hrách v jihokorejském Pchjongčchangu, odkud by biatlonisté chtěli přivézt aspoň jednu medaili.

Na první podnik jsou připraveni uzdravený Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Jaroslav Soukup, Tomáš Krupčík, Lucie Charvátová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová a Lea Johanidesová.

Koukalová kvůli potížím s lýtkovými svaly od června nemůže trénovat naplno a její stav se nelepší. "Její zdravotní stav stále není stoprocentní, což nás mrzí, ale tentokrát má jednoznačně prioritu olympiáda," řekl šéftrenér Ondřej Rybář novinářům před odletem reprezentace do Švédska.

Vzhledem k faktu, že nikdo není schopen říct, kdy by mohla celková vítězka SP z roku 2016 jezdit naplno, není stanoven ani termín, kdy sezonu začne. "Dali jsme do ústraní, jestli bude startovat na prvním, druhém, třetím kole Světového poháru. Vše se ubírá směrem k olympiádě, a buď tam bude, nebo nebude," řekl Rybář s tím, že ani olympiáda není jistá. "Když to nepůjde, tak tam nemá co dělat," doplnil.

Všichni stále věří, že Koukalová se dá do kupy a bude schopna závodit. I ostatní členové týmu už ale ukázali, že umějí vozit cenné kovy. Moravec získal na hrách v Soči tři medaile a stříbro si přivezl z únorového mistrovství světa.

Proto mají biatlonisté přes problémy hvězdy Koukalové stále před sebou vidinu zisku cenných kovů z Pchjongčchangu. "Když každý sportovec doveze aspoň jednu, tak to bude dobrý," vtipkoval předseda svazu Jiří Hamza a dodal, že za jednu medaili by byl rád. "Nastavili jsme laťku v minulých sezonách vysoko. Udělali jsme v přípravě všechno, co jsme mohli, a věříme, že to zhodnotíme," konstatoval.

Uvědomuje si ale, že vzhledem k nemalým problémům v přípravě, které měl rovněž Moravec, to není snadný úkol. "Ale nikdy jsme se nevyznačovali fňukáním a nebudeme fňukat ani tentokrát. Očekávání jsou obrovská, možná větší, než bychom si přáli, a uvidíme, kam nás soupeři a objektivní příčiny pustí," doplnil Hamza.

Sezona začne nedělní smíšenou štafetou v Östersundu, ale zatím není jasné, jaká čtveřice dostane od trenérů příležitost. "Tím, že tam není Gábina, tak to budeme muset nějak postavit, ale bude to záležet na aktuální situaci," uvedl Rybář.

Na většině závodů SP budou mít biatlonisté nového pomocníka. Po vzoru většiny ostatních týmů budou připravovat lyže v kamionu. "Splnili jsme závodníkům a servismanům sen a vylepšili jsme naše zázemí," řekl Hamza.