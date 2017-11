Zázrak pro biatlonisty. Řidiči pomůžou i na trati, jak vypadá kolos uvnitř?

Trenér Ondřej Rybář u biatlonového servisního kamionu • FOTO: Barbora Reichová (Sport) Pokukovali po něm už řadu let. Trochu se ostýchali, ale zároveň i nechtěli zbytečně házet peníze do luftu. Na startu olympijské sezony ale přeci jen na tohle několikatunové monstrum kývli. „Pomůže nám držet krok s konkurencí,“ objasnil nákup servisního návěsu šéf svazu Jiří Hamza. Přišel na 4,6 milionu korun a měl by objet takřka celý SP. Nahlédněte dovnitř s šéftrenérem Ondřejem Rybářem.

DESIGN Na jedné straně Gabriela Koukalová třímá křišťálový globus a Ondřej Moravec křičí na Michala Krčmáře, z druhé strany se na vás usmívá Michal Šlesingr nebo Veronika Vítková. „Design je stvořený z našich fotografií a může ukazovat i tu euforii, které se biatlon nyní doma těší," říká Rybář. V horní části návěsu najdete i hesla jako: píle, dřina, energie, napětí, boj, koncentrace, bolest, štěstí, vítězství, radost, smutek, slzy, euforie, fair play, přátelství, láska, biatlon!

VSTUP Žádné kliky, žádné zvonky. Dveře do návěsu se otevírají samy. Jsou na fotobuňku. „Je to věc, která by měla pomoci. Když kluci nesou plné ruce lyží, tak aby nemuseli narážet do dveří a ty se jim naopak samy otevřely. Je to taková vychytávka, snad nikdo nespadne dolů,“ hlásí Rybář. Během plné akce se však dveře dají i zamknout a sklo zakrýt plachtou či závěsem. Nový servisní kamion české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

PRACOVNÍ STOLY Nemůžete je minout, zabírají většinu plochy v návěsu – dlouhý pracovní stůl rozdělený i pro čtyři servismany. „Každý dělá všechno, není tu nikdo, kdo by byl vysloveně na něco specialista. Všichni dělají, co je potřeba,“ říká Rybář. Na stolech se pracuje, součástí jsou i šuplíčky s dalším nářadím nebo vrtačkami. „Je to alchymie a tvrdá manuální dřina,“ ví Rybář. Náhledněte do servisního kamionu české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

DRŽÁK NA LYŽE Vymoženost, kterou dosud měli jen Francouzi. Vysouvací boxy, které se snadno otevírají, je k nim snadný přístup a každý servisman je má ihned po ruce. „Výhodou je, že zůstávají na jednom místě. Dřív jsme museli vyložit všechny páry, odnést, roztřídit, a když závody skončily, zase je nosit zpět,“ chválí si Rybář. Do návěsu se vejde až 350 párů. Náhledněte do servisního kamionu české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

ODSÁVÁNÍ Hlavní plus celého návěsu – chrání i zdraví jeho obyvatel. Díky odsávání výparů, které se vylučují při voskování lyží. Ač budou servismani dál pracovat v maskách, odsávání mají u stolu i nad sebou. „Ta bednička nad nimi by měla zvládnout odvětrat až padesát kubíků, vyfiltrovat vzduch a vyčistit, aby byl co nejčistší,“ věří Rybář. O chod kamionu se stará hlavní servisák Tomáš Žídek • Foto Barbora Reichová (Sport)

ŽEHLIČKA Každý ji na svém pracovním stole má. A na první pohled vás i udeří do očí. Proč mít žehličku v servisním kamionu? Odpověď je jasná: „Právě na zažehlování různých ingrediencí na lyže. Je to, jako by takřka vařili,“ usmívá se Rybář. Náhledněte do servisního kamionu české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

TOPENÍ Už když servisní návěs pořizovali, bavili se o tom dlouho. Je lepší podlahové topení, nebo v podobě tepelných zářičů? Vyhrála druhá varianta. „Je zde totiž takový požadavek, že když návěs přijede promrzlý, je třeba ho hned zahřát, aby se co nejrychleji mohlo pracovat. A toto by mělo zvládnout vytopit z mínus 20 na plus 20 stupňů během jedné, maximálně dvou hodin. Skvělé i je, že má návěs dobrou izolaci,“ vysvětluje Rybář. Náhledněte do servisního kamionu české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

BRUSKA NA LYŽE Doposud ten stroj měli v doprovodné dodávce. Nyní ale využili území v druhé části návěsu. „A než by ho kluci dál hledali, kde ho zaparkovali, budou ho mít teď hned vedle,“ komentuje brusku na lyže Rybář. „Díky ní se připravují lyže ze spodní strany. Občas je třeba připravit i skluznici, a to je také alchymie.“ Především na ní pracuje Tomáš Žídek. O chod kamionu se stará hlavní servisák Tomáš Žídek • Foto Barbora Reichová (Sport)

SKŘÍNĚ Není nábytek jako nábytek. A mimo to, že sedačka je potažená v barvách české vlajky, doprovodné skříně poskytují další bonus. „Jsou tam železné rošty a v nich sušáky na boty. Nemůžete si vybrat, v jakém počasí testovat, takže si kluci mohou rychle usušit boty. Za 45 minut by se to mělo zvládnout, což je i taková pauza mezi závody. Na podobném principu máme i další skříňku, tentokrát na sušení kombinéz,“ vypráví Rybář.

MIKROVLNKA, LEDNIČKA Zchlaď svý nervy. Nebo: Neber to jako horké. Tak zní doprovodná hesla, která mají servismani na ledničce nebo mikrovlnce. „Je to o tom, že když už se kluci nestíhají jít najíst, tak tím, že máme partnera Hamé, nás vybavil nějakými produkty. Pro rychlé najezení a dodání energie,“ říká Rybář. Náhledněte do servisního kamionu české biatlonové reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

KABINA ŘIDIČŮ Celý kamion, který biatlonovému svazu bude během roku spravovat firma DB Schenker, budou obsluhovat během sezony dva stálí řidiči. I ti se stanou součástí týmu, která se zapojí do bitev o medaile. „Nemyslím si, že by přivezli kamion, a tím to pro ně skončilo. Minimálně je využijeme k trati se servisním materiálem nebo hůlkou. Hodí se nám, pořád máme dost rezerv v tom, že trať se dá pokrýt daleko líp,“ plánuje Rybář. Trenér Ondřej Rybář u biatlonového servisního kamionu • Foto Barbora Reichová (Sport)