Mise Östersund! Začíná SP v biatlonu. Kdo z Čechů zastoupí Koukalovou?

Veronika Vítková (28 let)

Umístění v minulé sezoně: 25. místo (389 bodů)

Střelecká bilance: 81,3 % (322 tref/396 ran)

Rychlost střelby: 30,6 sekund

Rychlost běhu (oproti průměru): +2,4 %

Barometr formy: 80 %

Po sezoně hrůzy, kdy skončila bez jediné medaile a až na pětadvacátém místě, vyhlíží návrat – comeback zpět do pater Světového poháru, na která byla řadu let zvyklá. „Mám z ní dobrý pocit. S její přípravou jsem spokojen,“ přikývl na adresu Veroniky Vítkové kouč Zdeněk Vítek.

Ač stejně jako Eva Puskarčíková neměla léto bez komplikací (ta si po pádu narazila ramena), podařilo se jí do sezony naladit ideálně i po psychické stránce. „Letos se jak na střelnici, tak na trati cítím líp a je to pro mě takové pozitivnější. Nic speciálního jsem ovšem nedělala, spíš jsem si víc navykla a dokážu lépe fungovat v zátěži,“ vyprávěla. A co ji během přípravy trápilo? „Ze začátku léta jsem bojovala s velkou únavou, nezvládala jsem zátěž, ale po delším odpočinku jsme s lékaři přišli na to, co by to mohlo být. Lehce jsme změnili jídelníček a od té doby funguju na sto procent,“ popisovala Vítková.

Na druhou stranu nešlo o žádnou alergii, spíše o správný výběr potravin a času. „Omezila jsem třeba lehce maso, které jsem měla vždycky ráda. Je to ale o tom, že ho nekonzumuju už navečer. Když už, tak jen k obědu,“ uznala. Po Vancouveru a Soči tak bude teď Pchjongčchang už její třetí olympiádou. „Beru to jako každou jinou sezonu. Když jsem se ale dala na profesionální cestu biatlonu, tak bych nikdy neřekla, že pojedu na troje olympijské hry. Chtěla bych zúročit své zkušenosti a poprat se o co nejlepší umístění.“ Stane se při absenci Koukalové opět českou ženou číslo 1?