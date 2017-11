Biatlonistka Zvařičová: vážná nehoda, teď úspěch. Gut šúšn, přeje Koukalová

I ve žluté by to šlo! • Instagram

Neuvěřitelnou touhu vrátit se zpět do biatlonové špičky předvádí Veronika Zvařičová. Osmadvacetiletou závodnici před čtyřmi lety při tréninku srazilo auto a vypadalo to s ní špatně. Teď snad začíná zúročovat bolest a dřinu, ke které se upjala, a v sobotu si připsala skvělé čtvrté místo ve sprintu v IBU Cupu – druhé nejvyšší kategorii biatlonových soutěží. Její úspěch s radostí na sociální síti okomentovala i Gabriela Koukalová, která se kvůli svým zdravotním trablům zatím nemůže zapojit do Světového poháru.

„Tohle je pecka! Veronika Zvařičová obsadila 4. místo ve sprintu na IBU Cupu v Sjusjoenu (čti Šúšn),“ hlásila Gabriela Koukalová radostně na Facebooku. „Málem to tehdy nepřežila, zarputile ale pořád tvrdila, že se vrátí do repre a je zpátky. Tak gut šušn, Verčo,“ vzkázala Koukalová své kamarádce.

Zvařičová ve sprintu na vítěznou Denise Herrmanovou ztrácela díky čisté střelbě jen 15,8 vteřin. „Sama mě překvapila, jak před sezonou zabojovala,“ přiznal i trenér žen Zdeněk Vítek. Rodačka z Krnova v kontrolních závodech před sezonou nominaci do A-týmu nezískala, ale to se může kdykoliv změnit.

„Když bude mít výkonnost, je průchodné to pro nás vyměnit,“ přitakává Vítek. Pokud by se Zvařičová dokázala vrátit do reprezentačního áčka, zase by se jí o kus přiblížil její obrovský sen. Olympiáda v Pchjongčchangu.

„Chci s Gábinou vyhrát na olympiádě štafetu,“ vyřkla před rokem pro deník Sport své přání. Pokud by pokračovala v takových výkonech, nemusí to být úplná utopie...