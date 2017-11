Přišly jsme o zážitek, mrzí bronzové Češky. Landová dnes učí na škole

"Abych pravdu řekla, nevím, co na to říct. Shodly jsme se s Evčou (Puskarčíkovou), že nám to asi úplně nedochází a je to tím, že jsme si to nemohly na olympiádě užít a prožít, že jsme medaili získaly," řekla Vítková ve Švédsku Radiožurnálu.

Všechny členky štafety se shodly, že aspoň bylo učiněno spravedlnosti zadost. "Mnohokrát jsme si s holkama říkaly, že dříve nebo později medaile přijde," řekla Landová, dnes učitelka tělocviku na základní škole.

Štafetový bronz získají biatlonistky dodatečně, protože původně druhé Rusky byly diskvalifikovány kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchinové.

"Jsem hrozně překvapená. Člověka to trochu potěší, protože bylo spravedlnosti učiněno zadost a ne vždy se tohle stává," řekla Koukalová, která tak bude mít ze Soči 2014, kde startovala ještě pod dívčím jménem Soukalová, tři cenné kovy. Bronz přidá ke stříbrům ze smíšené štafety a závodu s hromadným startem.

Koukalové vadí, že si především Puskarčíková a Landová nemohly vychutnat medailový ceremoniál. "To je drsné, že si to nezažily a přišly o vzpomínky, které máme s Verčou, Ondrou (Moravcem) a Jardou (Soukupem). Tahle medaile mohla změnit jejich osud, protože elán do sportu je jiný," uvedla Koukalová především na adresu Landové, která už nezávodí. "Třeba by se to nemuselo stát," doplnila.

Sedmadvacetiletá Landová se o zisku bronzu dozvěděla doma z textové zprávy od Puskarčíkové. "Dělala jsem přípravu do školy," řekla Landová, která učí tělesnou výchovu na základní škole v Jablonci nad Nisou. "Lepší by bylo sdílet radost na místě než takhle formou esemesky. Teď se nemám s kým o emoce podělit. Jsem sama doma a těším se, až se s holkama potkáme a oslavíme to," dodala.

Puskarčíková Radiožurnálu řekla že neví, jestli má být ráda, nebo se rozbrečet. "Nic nám nenahradí pocity, které jsme mohly mít tenkrát tam," konstatovala. Vzpomínala, že už čtvrté místo tehdy hodně slavily a radosti mohlo být mnohem více. "S medailí by byla nepopsatelnější, o ceremoniálu ani nemluvím," doplnila.

I šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář konstatoval, že sportovcům, kteří přišli o bezprostřední radost po závodu, nikdo pocity ze stupňů vítězů nevrátí. "To je ten úděl, když někdo nehraje fér a Rusové nehráli. To jen dokladuje, proti čemu se bojuje, aby se nepřicházelo k medailím touhle cestou, která už je bohužel bez emocí a s troškou hořkosti," řekl Rybář. "Štafeta žen byla nadšená i ze čtvrtého místa, ale teď budou mít doma medaili a vzpomínat, že s biatlonem něco dokázaly."

O zisku medaile pro české kvarteto se rozhodlo na začátku další olympijské sezony, necelé tři měsíce před hrami v Pchjongčchangu. "Už před olympiádou můžeme říct, že jsme medaili získali," vtipkoval Rybář.