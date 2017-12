Do Vánoc to bude hodně bolet, tuší Moravec po pomalém úvodu sezony

Není to start do sezony, jaký si asi představoval. Střelecky se sice drží, avšak po běžecké stránce se Ondřej Moravec trápí a po neúspěšné smíšené štafetě zaostal i ve včerejším vytrvalostním závodě v Östersundu, kde navzdory jedné chybě skončil až třicátý. „Věřím, že se to ale pohne k lepšímu,“ přiznal. Byť ví, že to bude chtít i kvůli následkům letního zánětu jater chvíli čas.

Jak byste tedy ten vytrvalostní závod hodnotil?

„Se střelbou jsem spokojený, nebyla špatná. Na druhou stranu i ta jedna chyba byla zbytečná rána, která mě mrzí. Nicméně dát za jedna na dvacce není zlé, podmínky byly ideální a takřka nefoukalo. Po té běžecké stránce to ale bylo horší, ve třetím kole jsem si až říkal, jestli to vůbec dojedu. Setlo mě to strašným způsobem, nicméně ty další dvě kola už byly lepší. Bude to asi ale ještě na delší dobu. To umístění tak ještě navzdory pocitům, které mám na trati, není tak špatné.“

Takže teď ten běh ve vašem podání hodně bolí?

„Ona vůbec ta dvacka tady je extra těžká, jedna z nejtěžších. Navíc tu napadl nový sníh, takže trať byla pomalá a to byla kombinace, která prověří. Ty rozdíly v běžákách byly obrovské a pro mě o to těžší. Kdyby to bylo na tvrdém rychlém podkladu, tak by to třeba bylo vyrovnanější. Na druhou stranu jsme tam všichni jeli ve stejný čas a měli jsme to stejné.“

Jak tedy nyní ten běh aktuálně za pochodu vylepšit?

„Myslím, že je to o tom se chytit nějakým závodem, aby ta hlava pracovala líp. To bude dělat také docela dost. Uvidíme, co bude dál, stále je to první závod a máme další před sebou. Neházel bych flintu do žita – to by bylo špatné, kdybych to balil po jednom závodě. Zatím to však nasvědčuje tomu, že do Vánoc to bude hodně bolestivé a nic příjemného, ale to se nedá nic dělat. Musím zabojovat. Ono totiž v tréninku toho moc změnit nejde, to bych si musel teď dát pauzu a trénovat, jenže pro mě je důležitější závodní rytmus, takže čím víc budu závodit, což je zároveň ten nejlepší trénink, tak by se to mělo pohnout k lepšímu.“

S čím tedy půjdete do sobotního sprintu?

„No, říkal jsem si, že asi budu muset hodně zrychlit, abych si zazávodil i v neděli. (směje se) Asi bude potřeba být co nejvíc uvolněný, protože když se nedaří, tak se ta psychická nepohoda hodně projeví i na běhu. Uvidíme, klíčové bude zkoncentrovat se na střelbu a uvidí se, co se bude dít.“