Čeští biatlonisté ve sprintu na 10 km vyhořeli, vládl Bö, druhý skončil Fourcade

Do nedělní stíhačky z Čechů postoupila i trojice Michal Krčmář, Ondřej Moravec a Tomáš Krupčík, která se srovnala na 43. až 45. místě. Bronzový olympijský medailista ze Soči ve sprintu Jaroslav Soukup dojel až na 68. místě.

Krupčík a Šlesingr shodně netrefili jeden terč. "Lehce pofukovalo, ale nebyl to extra silný vítr. Ležka se mi povedla a škoda jediné chyby na stojce, ale na trati jsem se necítil extra dobře. To bylo trošku slabší," řekl Šlesingr České televizi.

Krčmář s Moravcem museli na dvě trestná kola. Prvně jmenovaný měl z Čechů nejlepší běžecký čas, ale celkově čtyřiatřicátý. "Na trati to je upracovaný, chybí tomu lehkost. Mělo by to ale jít nahoru, i tak to na sobě cítím," uvedl Krčmář.

Pětatřicetiletý Soukup, který možná po sezoně skončí, pokud se mu nebude dařit, udělal dvě chyby vestoje a za šedesátkou do stíhačky zaostal o 17 vteřin.

Dlouho se zdálo, že zvítězí suverén posledních sezon Fourcade, který startoval s třináctkou a útočil na páté prvenství ve sprintu v Östersundu za sebou. O výhru nakonec Francouze připravil Tarjei Bö, který měl číslo 94.

V dramatickém závěru udržel těsný náskok a vyhrál poprvé od roku 2013. Navázal na vítězství svého bratra Johannese Thingnese ve čtvrtečním vytrvalostním závodě.

Třetí byl Němec Erik Lesser, který stejně jako Fourcade i Bö jednou minul na střelnici. Lesser za vítězem zaostal o 3,7 vteřiny.

Muži - sprint na 10 km:

1. T. Bö (Nor.) 22:40,6 (1 tr. okruh),

2. M. Fourcade (Fr.) -0,7 (1),

3. Lesser (Něm.) -3,7 (1),

4. Svendsen (Nor.) -13,3 (1),

5. Schempp (Něm.) -15,0 (2),

6. Dolder (Švýc.) -16,0 (0),

7. Lindström (Švéd.) -16,7 (0),

8. Rastorgujevs (Lot.) -22,6 (1),

9. Kühn (Něm.) -23,4 (1),

10. Fak (Slovin.) -34,3 (1),

...38. Šlesingr -1:14,0 (1), 43. Krčmář -1:27,3 (2), 44. Moravec -1:29,3 (2), 45. Krupčík -1:33,1 (1), 68. Soukup (všichni ČR) -2:04,6 (2).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 22 závodů):

1. M. Fourcade 102,

2. J. Bö (Nor.) 90,

3. Fillon Maillet (Fr.) 83,

4. T. Bö 81,

5. Svendsen 73,

6. Lesser 72,

...35. Šlesingr 18, 40. Moravec 11.