Čeští biatlonisté ztrácí. Chybí štít Koukalová, tým odmítá zbrklé změny

Raketový pohon zažehli na úvod jiní. Čeští biatlonisté místo atakování předních míst začali letošní SP velmi vlažně. Ze sedmi závodů brali při absenci Gabriely Koukalové jen dvě místa v top desítce, ani jednu medaili a jak v běhu, tak i ve střelbě mají co pilovat. I v neděli je v Östersundu od medaile dělila řádná porce a poprvé od roku 2010 odjíždějí z prvního dílu SP s prázdnou. Je třeba se bát? Zatím ne. Ale rovněž je to výstraha.

U něj se dal slabší nástup vinou letní infekce jater čekat – ostatní (Šlesingr, Krčmář, Puskarčíková) věří v čas a fakt, že v létě kladli důraz na objem před intenzitou. „Gradovat by to mělo postupně,“ tvrdí trenér mužů Michael Málek.

Dobrá zpráva, za týden v Östersundu postupně zrychlili – do srovnání se světovou špičkou ale mají ještě daleko. „Jsem ovšem rád, že to jde nahoru. Začátek byl hrozný, ale už se cítím líp,“ přiznal včera pro ČT Ondřej Moravec, jenž se ve stíhačce posunul o 22 míst.

„To si závodníci musí srovnat sami v sobě. Na tréninku se snažíme tlak simulovat, ale v závodním režimu je to jiné,“ řekl Michael Málek a Veronika Vítková dodala: „Měla jsem tu hořký začátek, ale další závody mi zvedly náladu a vím, že jsem dobře připravená.“

Bez štítu jménem Koukalová

Možná je únavné slyšet to znovu, ale je to fakt. Vloni to byla ona, která brala v Östersundu jediné dvě české medaile, a i předloni na ně měla výrazný vliv. Absence elitní závodnice typu Gabriely Koukalové je znát nejen v závodech žen (zde bylo maximum 7. místo Evy Puskarčíkové), ale i ve smíšené štafetě, jež skončila třináctá, nejhůř za poslední roky.

„Těmi diskuzemi, jak je teď český biatlon dole a že tomu chybí Gábina, se však nenechávám rozrušovat. Závoďáci, co tu jsou, již dokázali spoustu věcí. Musíme se koukat dál,“ věří ve zlepšení šéftrenér Ondřej Rybář.