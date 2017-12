Rybář se brání: Gábina si na techniku nestěžovala, její slova mě mrzí

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Zprvu o tom netušil. Odpovídal na otázky ohledně aktuálního zdravotního stavu Gabriely Koukalové, když se ho ale novináři zeptali, zda by chtěl reagovat na její názor, kdy za jejími bolavými lýtky může být i změna techniky běhu, zarazil se. „Pokud teď s odstupem času cítí, že dva roky někdo dělal špatnou práci, je mi to líto,“ přiznal Ondřej Rybář.

Jak byste na to reagoval?

„Myslím si, že si musí v Obertilliachu víc věcí srovnat v hlavě. Mně se to nechce moc komentovat a řešit tohle přes média. Na druhou stranu, jestli si tohle myslí, tak ať si to myslí.

Věříte, že ta změna ji nijak výrazně nepoškodila?

„Já na té technice běhu tu změnu zase tolik neviděl.“

Co tedy k tomu říct?

„Pokud si to myslí, je to její myšlenka. Já se k tomu asi vyjadřovat nebudu. Nemyslím si, že je to věc, která by to zásadně ovlivnila. Ty problémy, které tam jsou, propukly někdy v červnu, kdy jsme toho měli najeto na kolečkových lyžích minimálně. V zimě když tu na MS měla výsledky, na které jsme byli všichni hrdí, nevím, jestli něco padlo o tom, že je špatně, že se věnuje špatné technice běhu. Pokud teď s odstupem času cítí, že dva roky někdo dělal špatnou práci, je mi to líto.“

Ten posun, že ovšem běhala víc přes špičky, nějaký byl?

„Ta technika běhu se rok od roku vyvíjí. Když se podíváte dnes, kam se ten svět dere a jak jsou rozdíly v běhu minimální… všichni si berou ten model aktuálního trendu. Pokud chcete jezdit jako před deseti lety, tak můžete, ale pochybuju, že se s tím dostanete nějak dopředu. Musíte reagovat na vývoj lyžování. Pokud bych měl srovnat běžeckou techniku před deseti lety a teď, je diametrálně odlišná. A jestliže by v tom někdo nechtěl udělat změnu, asi nemůže deset let závodit.

Co řekla Gabriela Koukalová „Romanovi Karpíškovi naprosto důvěřuji, jeho úsudek je objektivní a potvrdil ho později i profesor Kolář. Je to chronická věc. Jistě je to souhra mnoha okolností. Nechci nikomu sypat popel na hlavu, ale myslím si, že mi k tomu problému výrazně dopomohla změna techniky jízdy na lyžích, o kterou jsem se v posledních dvou letech snažila na základě pokynů, které jsem dostala. Nikdy jsem nebyla přesvědčená, že je to dobře, protože se mi od začátku zdála velmi náročná na chodidla, lýtka a pro závodnici s mou tělesnou konstitucí nevhodná. Současně s tím si myslím, že za tím vším možná mohou být i mé dlouhodobé problémy s imunitou. Tělo je prostě po tolika letech v zápřahu vyčerpané a prostřednictvím těchto signálů si říká o odpočinek.“ - deník Sport – 6. prosince 2017

Řekla vám nicméně, že si myslí, že ji to proto bolí?

„Neměl jsem signály, že by bylo něco špatně. Vloni nic nebylo, jestli mělo být letos na jaře, po dubnovém odpočinku, který měli mít všichni, tak je to pro mě překvapení. Nevím, jak na to reagovat a ani nechci, protože tady máme tým, který se snaží dělat práci co nejlíp. Je mi to líto, že se to dozvídám z nějakého článku. Myslím, že není problém, že bych si nedokázal sypat popel na hlavu, ale cokoliv budeme prát přes média, bude to jenom horší. Nehodlám tenhle boj dělat, přijde mi bezpředmětný.“

Co tedy teď dál?

"Je dobré se to touhle formou dozvědět, ale není to teď stěžejní téma toho problému. Chceme si jako celý tým uchovat vzpomínky na ty pěkné chvíle, které z toho závodění byly, a ne když nstanou nějaké problémy, začít jeden na druhého plivat. Já určitě nebudu s ní bojovat, pokud by se mě to výrazně dotýkalo. Pokud by se v tom někdo začal babrat, mám argumentů spoustu, ale tahat je nechci. Jsou chvíle, které jsou lehké a které je těžké, berete je, jak přicházejí a nehrabete se v té historii.“