Moje blbost, zlobil se po sprintu Krčmář. Udělal podobou chybu jako Koukalová

Co se stalo na té první střelbě vleže, zdálo se, že jste tam proležel spoustu času?

„Blbě jsem přebil, odskočil mi závěr. Vystřelil jsem na prázdno a musel znovu nabíjet. Pak jsem ale nabil moc, vyletěl mi další náboj a pátou ránu jsem tak musel dobíjet. Zkrátka a jednoduše, patnáct až dvacet vteřin na ležce v tahu. Tam jsem si proležel nějaký lepší výsledek.

Byly to podobné potíže, jako zde vloni na MS řešila Gabriela Koukalová?

„Už si to přesně nepamatuju, ale víceméně jsou to podobné chyby. Dá se říci, že se mi stalo něco podobného.“

Na druhou stranu vás čistá střelba po Östersundu může povzbudit, ne?

„Jo, aspoň že jsem dal tu nulu i potom na stojce. Říkal jsem si: Tak teď už s tím člověk nic neudělá, proležel jsem tam čas, je to moje blbost, ale závod pokračuje, tak zkus udělat nějakou dobrou pozici do stíhačky. S tím jsem šel do pokračování závodu.“

Nakonec je z toho šestadvacáté místo. Podobně jste do stíhačky startoval i v lednu v Ruhpoldingu a byla z toho placka. Pamatujete?

„Jo, bavili jsme se o tom na startu, ale je zbytečné přemýšlet o tom, co bylo. Jsou tu nové závody, je tu nová sezona, nové pocity, nový stav. Zítra se budu snažit jezdit se soupeři v háku a na střelnici se trefovat a uvidíme, co z toho bude. Pořád stejný návod.“

Ondřej Moravec však cítí, že se postupně během sezony rozjíždí. Máte podobný pocit?

„No, já mám spíš pocit, že je to furt na takové úrovni. Že to není úplný průser, ale není to ani úplná spokojenost. Ty závody zajíždím tak nějak formálně standardně, ale na to, aby se člověk podíval do úplné špičky, tam ještě určitě něco dost chybí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Dá se s tím během něco dělat v závodním období ještě dělat?

„Já si to zkusil předevčírem, kdy jsem si tu na tréninku docela naložil, jezdil jsem tu sprinty, rychlé úseky. Až mi trenéři museli říct, že mám jezdit rovnoměrně a trošku se z toho vyjet, protože jsem z toho byl trochu kouslej. Zkusil jsem se po Östersundu rozhýbat, něco s tím děláme. Samozřejmě, ani nás to netěší, že to není špice, ale není to ani, že bychom z toho byli položení. Prostě bojujeme. Sezona je opravdu dlouhá. Loni Ondra Moravec až v Novém Městě trochu něco zajel a pak měl na vrcholné akci medaili. Já jsem rád, že jsem se teď trefil, to mi hodně pomohlo, jsem za to rád a jdeme dál.“