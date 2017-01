Od Vernera bych chtěl skluz. A vlastně vůbec všechno, říká Bělohradský

Co byste si od Tomáše Vernera nejraději vzal?

„Vynikal výborným bruslením, snažím se od něj vzít skluz. A vlastně vůbec všechno.“ (pousměje se)

Jak se zatím v Ostravě cítíte?

„Super. Je tady krásná hala, všechno. A teplo, to je příjemný. Takže zatím jde všechno dobře. I tréninky.“

Před rokem jste měl mezi seniory premiéru, jste za rok zase o něco zkušenější?

„Jsem možná trochu klidnější, ale jak je to jednou za rok, tak je to zase nové. Navíc v Ostravě. Ne, že bych z toho měl větší nervy, nebo odpovědnost, ale těším se. Cítím, že jsem dál. Výrazem, bruslením i skákáním.“

Loni jste skončil dvacátý, jaké máte ambice letos?

„Podobné, chtěl bych se dostat do volných jízd a když to bude na konci lepší, než dvacítka, tak to bych byl rád. Loni to byl můj první velký závod a splnil jsem, co jsem chtěl. Možná i víc.“

Co vám na elitu chybí?

„Čtverné skoky. Učím se je, trénuju, ale zatím je nezařazuju. Snad brzo. V pátek ještě asi ne, ale na příští Evropě snad jo.“ (usměje se)

Někdo čeká na velkou akci v domácím prostředí celou kariéru, Tomáši Vernerovi se to třeba nikdy nepoštěstilo. Vy jste začínal na šampionátu v Bratislavě, teď pojedete v Ostravě. Užíváte si to, nebo je to pro vás větší tlak?

„Pro mě to není tlak, užívám si to. Už v Bratislavě jsem se cítil jako doma, přijelo hodně známých. Tady to bude ještě výraznější. Beru to tak, že se na mě mohou podívat naživo. Brácha, rodiče... Rád závodím doma, pro mě je to lepší.“