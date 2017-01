Hanzlíková na ME postupuje: Na ledě se cítím lépe než na suchu

„Na ledě se cítím líp než na suchu,“ zářila česká krasobruslařka. „Jsem moc spokojená. Byla tam chybička v rittbergeru, ale zajela jsem dobře a mám z toho fakt dobrý pocit.“

Když jste nastupovala na led, zněl z ochozů buben, spustil se potlesk. Nakolik jste vnímala atmosféru?

„Slyšela jsem to, ale už jsem byla v koncentraci a moc nevnímala.Vím, že to tam bylo, super.“

Je pro vás postup do volných jízd splněný cíl?

„Ano, i to je splněný cíl. Je to i trochu sen. Tohle jsem si přála, už když jsem sem jela. Mám z toho radost.“

Co vám na jízdu říkala trenérka?

„Pochválila nás (zasměje se) Pochválila nás obě, protože je to naše společná práce. Jo, dopadlo to! A když jsem viděla body (52,39) a potvrdilo se, že jsem ve finále, tak to bylo krásný.“

Před závodem jste říkala, že byste konečně ráda naživo viděla Kostnerovou. Stihla jste ji?

„Viděla jsem ji už na tréninku a v rozcvičovně. Její jízdu už ne, protože to bylo přede mnou, tak jsem se snažila soustředit na sebe. Ale co jsem slyšela, tak zajela dobře.“

Co plánujete na volnou jízdu?

„Pojedu jízdu, kterou jsem jela už v Toruni a Dortmundu, moc se toho neměnilo. Bude tam dvojitý axel s trojitým toeloopem asi jako nejtěžší kombinace.“

Budete klidnější?

„Já byla teoreticky klidná už předtím. Samozřejmě, jste trochu nervózní, ale musíte to udržet v mezi a zvládnout to.“

Vaše maminka se dívala?

(usměje se) „Nevím jistě, ale volala jsem jí po tréninku a ona říkala, že si počká, až vyjedu na led a pak někam hodně rychle odejde. Takže určitě byla mimo halu. Neustává to nervozitou. A babi je pro změnu doma a chodí po chodbě, nezvládají to ani jedna.“