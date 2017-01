Rychle balit, letíme na mistrovství! Mladý český pár děkoval za potlesk

Na nervozitu neměli čas. Český taneční pár Nicole Kuzmičová (19 let) a Alexandr Sinicyn (20) se o své nominaci na mistrovství Evropy dozvěděli týden před šampionátem. Na poslední chvíli nahradili původně nominovanou dvojici Cortney Mansourová - Michal Češka. V Torontu, kde Kuzmičová se Sinicynem trénují a studují, sedli na letadlo a v úterý po čtyřiadvacetihodinové cestě přiletěli do Ostravy. Od rozhodčích sice v krátkém programu při své premiéře mezi dospělými velké body nedostali, ovšem sami byli se svým vystoupením spokojení. A děkovali za ovace.

„Podle nás jsme jeli dobře,“ líčil Alexandr Sinicyn. „Udělali jsme všechno, co jsme mohli za tu krátkou dobu, co jsme se dozvěděli, že tady jedeme. Pro nás to byla dobrá jízda, ovšem je to náš první takhle velký závod mezi dospělými a povedlo se, co se povedlo.“

Mladý český pár se v Torontu původně připravoval na Univerziádu. Na tu odletí, stejně jako třeba Michal Březina, příští úterý. Na mistrovství Evropy startovat Sinicyn s Kuzmičovou neměli. Nominaci si vybojovali Mansourová s Češkou. Jenže zástupci svazu museli kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním důvodům nominaci týden před šampionátem měnit.¨

„Ráno jsem se vzbudil, podíval na mail a tam bylo, že jsme se dostali na Evropu!“ popisoval Sinicyn. „Velké překvapení. Přišel jsem na halu, řekl jsem o tom partnerce a byla to velká radost.“ Kuzmičová, která má české občanství teprve chvíli, tomu nemohla uvěřit. „Připravovali jsme se na jiné závody, měli jsme jiné plány a najednou Alexandr přišel a říkal, že má skvělou zprávu. Skákala jsem radostí, byla nadšená.“

Za krátký program v Ostravě od rozhodčích dostali 47,16 bodů. Své maximum přitom mají o dost vyšší (55,59). Bezprostředně při vyhlášení známek se jim v obličejích mihlo zklamání. „Body? No, vždycky může být líp,“ pokrčil rameny Sinicyn. „Takhle, dostali jsme, co jsme dostali a jsme spokojení s našim vystoupením. Všechno ostatní je na rozhodčích a na technickém panelu.“

Na únavu, nominaci na poslední chvíli ani na nedostatek zkušeností se nevymlouvali. Naopak. Poděkovali publiku za podporu a atmosféru. „Nikdy dřív jsem před takovým publikem nebruslila, je to moje první zkušenost. Jako sen,“ děkovala Kuzmičová. „Atmosféra byla výborná, domácí publikum bylo znát. Jsme rádi. Když jsme dojeli, všichni začali řvát a byl to pro nás vynikající moment,“ dodal Sinicyn.