Brzký konec českého páru. Kuzmichová se Sinicynem vypadli z ME už po krátkém tanci

Taneční pár Nicole Kuzmichová, Alexandr Sinicyn obsadil v krátkém programu na mistrovství Evropy v Ostravě 26. místo a nepostoupil do sobotních volných jízd. První část závodu vyhráli Anna Cappelliniová a Luca Lanotte z Itálie.

Čeští juniorští reprezentanti startovali jako třetí a získali 47,16 bodu, čímž výrazně zaostali za svým maximem. Hned tak bylo jasné, že do druhé části ME postoupí jen těžko. Přesto byli se svým výkonem spokojeni.

"Podle mého jsme jeli dobře. Udělali jsme vše, co jsme mohli za krátkou dobu, co jsme se dozvěděli, že budeme na Evropě startovat," poukázal Sinicyn na fakt, že se do nominace dostali až před týdnem, kdy nahradili třináctou dvojici z loňského kontinentálního šampionátu Cortney Mansourová, Michal Češka.

"Museli jsme posunout tréninkový režim o týden dopředu, protože jsme se připravovali na univerziádu na začátku února," podotkl dvacetiletý bruslař. "Je to pro nás první vrcholný závod. Povedlo se to, co povedlo. Jsme ale spokojeni," řekl Sinicyn.

Nad možným umístěním pár trénující v Torontu vůbec nepřemýšlel. "A body? Vždy to může být lepší, ale dostali jsme to, co jsme dostali. Jsme spokojeni s tím, co jsme zabruslili, a ostatní už je na rozhodčích a technickém panelu," podotkl.

I Sinicyn s Kuzmichovou ocenili domácí fanoušky za podporu, které se jim dostalo. I přesto, že závodili krátce po poledni a Ostravar arena ještě nebyla maximálně zaplněná.

"Nikdy dřív jsem nic takového nezažila, bylo to jako sen," uvedla Kuzmichová. "Atmosféra byla výborná, domácí publikum bylo znát. Když jsme dojeli, všichni začali řvát a byl to pro nás vynikající moment," dodal Sinicyn.

O titul se podle všeho utkají mistři Evropy z posledních čtyř let. Cappelliniová, manželka Ondřeje Hotárka, závodícího za Itálii ve sportovních dvojicích, a Lanotte vyhráli ME v roce 2014, zatím druzí Rusové Jekatěrina Bobrovová, Dmitrij Solovjov o rok dříve a třetí Francouzi Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron v letech 2015 a 2016. Elitní trojici dělí jen 1,17 bodu.

"Udělali jsme dvě chyby v závěru, což mě mrzí, ale jinak to byla dobrá jízda," řekla Papadakisová. Na zlatý hattrick francouzští mistři světa nemyslí. "Chceme jednoduše zajet dobře a být co nejlepší," podotkl Cizeron.

Evropský šampionát dnes od 19:00 pokračuje volnými jízdami sportovních dvojic, do kterých vstoupí ze sedmého místa čeští krasobruslaři Anna Dušková a Martin Bidař.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě:

Taneční páry - po krátkém tanci:

1. Cappelliniová, Lanotte (It.) 76,65,

2. Bobrovová, Solovjov (Rus.) 76,18,

3. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 75,48,

4. Guignardová, Fabbri (It.) 70,46,

5. Tobiasová, Tkačenko (Izr.) 69,35,

6. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 68,17,

...26. Kuzmichová, Sinicyn (ČR) 47,16 - nepostoupili do volného tance.

19:00 sportovní dvojice - volné jízdy.

