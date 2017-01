Paráda! Juniorští šampioni v Ostravě uhájili skvělé sedmé místo

„Sami jsme překvapení, ani nemáme slova,“ zářila Anna Dušková. Ještě před dvěma týdny přitom po těžkém pádu v tréninku mnoho optimismu v týmu nepanovalo.

„Spadli jsme ze zvedačky. Oba,“ vrací se Dušková k nepříjemnému momentu. „Já na tom byla asi hůř, spadla jsem na hlavu a udělala se mi tak obrovská boule, že mi to jednu půlku čela zakulatilo a vypadala jsem jako Frankenstein. Naštěstí z toho nebyl žádný otřes mozku, nic podobného, takže to bylo v pohodě.“

Ve volné jízdě zajeli Dušková s Bidařem výborně. Přestože jim to na rozjížďce těsně před jízdou tolik nešlo. Dušková v ní jednou spadla a oběma se nepovedly skoky. „To se stane, že spadneme na rozjížďce, od toho je,“ mávnul rukou Bidař.

Po jízdě byl sám tak vyčerpaný, že měl problém se udržet na nohou. „Divte se, čtyři a půl minuty!“ hájila jej Dušková. „Ani jsem v úkloně nemohl zvednout ruce,“ pousmál se Bidař. „Jsem hodně vyčerpaný. Ale nadnášela nás euforie. Kdyby diváci nepovzbuzovali, tak by ta druhá zvedačka možná ani nebyla.“

Srážka za pozdní nástup

Známku mohli mít čeští reprezentanti ještě o něco vyšší. Jenže dostali srážku za pozdní nástup k jízdě. „Nechali se unést diváky a nastoupili pozdě, škola života,“ pokrčila rameny trenérka Horklová. „Ještě jsem jim ukazovala nahoru, že už je čas, nevnímali to. Chybama se člověk učí, i tak to je vynikající odrazový můstek.“

Martin Bidař pozdní nástup na bouřlivou atmosféru při nástupu nesváděl. „To nebylo kvůli divákům, byla to naše chyba. Nějak jsme se zapomněli...“ Podle Duškové i proto, že nejsou zvyklí jezdit po rozjížďce hned jako první. „Radši jezdíme druzí, to si trochu oddáchneme a jdeme v uvozovkách odpočinutí. Jako první ani odpočinek nemáme. Dřív na to byla minuta a teď to zkrátili.“

Parádní sedmé místo při premiéře tolik neřeší. „Důležité je, že jsme předvedli, co umíme. To je hlavní,“ říká Dušková. Dalším cílem mladého páru bude mistrovství světa dospělých a možná pak i olympiáda. „Bude to náročnější, delší, musíme do toho jít zase na sto procent,“ říká Bidař. A Dušková jej hned doplňuje: „Přitvrdíme! Po Evropě se zase vrátíme k tréninku a musíme dřít ještě víc.“