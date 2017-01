Krasobruslařské ME v Ostravě vyhrála Medveděvová, Hanzlíková klesla

Stříbrnou medaili vybojovala další Ruska Anna Pogorilá, bronz získala Carolina Kostnerová z Itálie. Česká reprezentantka Michaela Lucie Hanzlíková neudržela patnácté místo z krátkého programu a klesla na dvacátou pozici.

Sedmnáctiletá Medveděvová ovládla na severu Moravy krátký program a ve volné jízdě svůj triumf podtrhla. Předvedla devět trojitých skoků, oproti předpisům i jednoho v kombinaci navíc, a získala od rozhodčích 150,79 bodu. Překonala tak dosavadní celkový rekord Korejky Kim Ju-na z olympijských her 2010 ve Vancouveru.

"Proč jsem přidala jeden trojitý skok navíc? Chtěla jsem zajet něco víc než jen čistou jízdu," řekla Medveděvová bezprostředně po závodu. Druhou Pogorilou nakonec porazila o více než 18 bodů. "Dneska jsem měla celý den dobrou náladu a cítila, že je všechno fantastické - led, publikum i bruslení. A všechno jsme si chtěla naplno užít," radovala se.

Čtyři trojité skoky v kombinaci považuje za svůj současný limit. "Prostor pro zlepšení tady ale je. Musím překonat sama sebe. Chci zkoušet další věci, díky tomu je sport zábavný," dodala Medveděvová, která po Evropě neplánuje dlouho odpočívat. "Poletím domů, jeden den si vezmu volno a pak se vrátím zpět do školy a tréninku," dodala rodačka z Moskvy.

Zatímco o vítězce bylo jasno už nějaký čas před koncem programu, neboť Medveděvová jela v závěrečné šestičlenné skupině čtvrtá, bitva o stříbro byla dramatická. Pogorilá nakonec porazila Kostnerovou, vracející se po trestu za napomáhání krytí dopingu do velkých závodů téměř po třech letech, jen o 87 setin bodu. Zanedlouho třicetiletá Italka předvedla lepší volnou jízdu, na posun na druhé místo to ale nestačilo.

"Byl to boj a jsem ráda, že jsem byla jeho součástí. Neudělala jsem žádnou závažnou chybu, ale vždy je něco, co byste mohli udělat lépe," řekla Kostnerová. Pětinásobná evropská šampionka, mistryně světa i medailistka z olympijských her v Soči měla na 21 měsíců zastavenou činnost za to, že svému bývalému partnerovi a olympijskému vítězi v chůzi Alexi Schwazerovi pomáhala vyhýbat se dopingovým kontrolám.

Velkou seniorskou premiéru v Ostravě absolvovala sedmnáctiletá Hanzlíková, která byla se svým výsledkem i přes pokles v pořadí spokojená a po závodě rozdávala úsměvy. "Sice tam byly dvě drobné chyby, ale dobrá nálada přetrvává. Na debut dobré. Zvládla jsem to myslím úspěšně," řekla Hanzlíková.

Zatímco v krátkém programu si zajela osobní rekord, ve volné jízdě i kvůli pádu za svým maximem o více než šest bodů zaostala. "Napoprvé jsem vůbec neodskočila rittbergera, nevím, co se tam stalo. Přitom napodruhé jsem ho pak dala. A v kombinaci jsem k dvojitému axelu nedobrala toeloopa. Ale i tak to byl úžasný zážitek," zhodnotila své vystoupení.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě:

Muži - krátký program:

1. Fernández (Šp.) 104,25, 2. Kovtun (Rus.) 94,53, 3. Byčenko (Izr.) 86,68, 4. Koljada (Rus.) 83,96, 5. Hendrickx (Belg.) 82,50, 6. Vasiljevs (Lot.) 79,87, ...8. Březina 78,61, 20. Bělohradský (oba ČR) 60,99.

Ženy - konečné pořadí po volných jízdách:

1. Medveděvová 229,71 - světový rekord, 2. Pogorilá (obě Rus.) 211,39, 3. Kostnerová (It.) 210,52, 4. Sotskovová (Rus.) 192,52, 5. Lecavelierová (Fr.) 188,10, 6. Rajičová (SR) 179,70, ...20. Hanzlíková (ČR) 138,23.