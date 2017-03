Cesta k medaili na MS? Čtyři, pět čtveráků! Březina zkusí možná jeden

Aby byli konkurenceschopní, musí do svých programů zařazovat co nejvíc čtverných skoků. Třeba i na úkor všeho ostatního, protože tímhle směrem se mužské krasobruslení, jež dnes zahajuje soutěž na MS v Helsinkách, ubírá. Trojnásobný mistr světa Patrick Chan pořadí nejnáročnějších skoků ze své nabídky teď ještě zpřeházel. To český reprezentant Michal Březina do poslední chvíle tají, jak obtížná jeho jízda bude a zda se v ní o čtverný salchow vůbec pokusí.