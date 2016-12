Jansrud vyhrál ve Val Gardeně další superobří slalom, Hudec nebodoval

Jan Hudec ani při třetím startu za českou reprezentaci na body nedosáhl. Právě ve Val Gardeně si před dvěma lety poranil při doskoku koleno a následky stále cítí. Před pokračováním SP si proto nechal píchnout injekce. Dnes se mu dařilo lépe než ve Val d'Isere, jeho ztráta na Jansruda byla 3,29 sekundy, s čímž obsadil 61. místo.

Jednatřicetiletý Jansrud se ve Val Gardeně dočkal 17. pohárového vítězství v kariéře. Další může přidat v sobotním sjezdu rovněž na sjezdovce Saslong. Na stupních vítězů úspěšné Nory doprovodil Kanaďan Erik Guay.

SP v sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):

Muži - superobří slalom:

1. Jansrud 1:31,93, 2. Kilde (oba Nor.) -0,06, 3. Guay (Kan.) -0,13, 4. Mayer (Rak.) -0,48, 5. Sander (Něm.) -0,49, 6. Cook (Kan.) -0,55, 7. Franz (Rak.) -0,64, 8. Paris (It.) -0,66, 9. Reichelt (Rak.) -0,68, 10. Innerhofer (It.) -0,70, ...61. Hudec (ČR) -3,29.

Pořadí superobřího slalomu (po 2 závodech): 1. Jansrud 200, 2. Paris 92, 3. Kilde 89, 4. Guay 84, 5. Svindal (Nor.) 80, 6. Sander 74.

Průběžné pořadí SP (po 8 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 440, 2. Jansrud 300, 3. Pinturault (Fr.) 284, 4. Kristoffersen (Nor.) 224, 5. Neureuther (Něm.) 175, 6. Faivre (Fr.) 158, ...76. Krýzl (ČR) 16.

Štuhecová po sjezdech vyhrála i lyžařskou kombinaci

Úvodní kombinační závod Světového poháru alpských lyžařek vyhrála překvapivě Ilka Štuhecová a slaví už třetí prvenství v sezoně. Šestadvacetiletá Slovinka na začátku prosince kralovala oběma sjezdům v kanadském Lake Louise a formu potvrdila i dnes ve Val d'Isere.

Po dopoledním sjezdu byla Štuhecová třetí a se slalomovými brankami se poprala skvěle. V součtu porazila o 12 setin sekundy Švýcarku Michelle Gisinovou, bronz brala nečekaně Italka Sofia Goggiaová a poskočila na druhé místo pořadí Světového poháru.

Ilka Štuhecová slaví už třetí prvenství v sezoně • Foto ČTK/AP

"Když můžu, snažím se trénovat všechny disciplíny. A taky se snažím maximálně soustředit a zatím to klape," pochvalovala si Štuhecová letošní životní výsledky.

Hlavní favoritka a obhájkyně velkého křišťálového glóbu Lara Gutová nezvládla slalom a kombinaci nedokončila. Nevyužila tak šanci přiblížit se americké slalomářce Mikaele Shiffrinové, která rychlostní závody ve Val d'Isere vynechává. Nadále je dělí 105 bodů.

České lyžařky kombinaci nejely. Ester Ledecká nyní dává přednost snowboardu, Kateřina Pauláthová do Vánoc pauzíruje s bolavým kotníkem a kolenem a Klára Křížová podle informací na svazu lyžařů nyní nezávodí z finančních důvodů.

SP v sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):

Ženy - kombinace:

1. Štuhecová (Slovin.) 2:40,33 (1:46,75+53,58), 2. Gisinová (Švýc.) -0,12 (1:48,79+51,66), 3. Goggiaová (It.) -0,16 (1:46,88+53,61), 4. Holdenerová (Švýc.) -0,58 (1:49,34+51,57), 5. Kirchgasserová (Rak.) -0,63 (1:48,83+52,13), 6. Brignoneová (It.) -0,67 (1:47,87+53,13), 7. Feierabendová (Švýc.) -1,36 (1:48,20+53,49), 8. Barthetová (Fr.) -1,91 (1:49,33+52,91), 9. Schneebergerová (Rak.) -2,33 (1:49,38+53,28), 10. Rossová (USA) -2,48 (1:46,01+56,80).

Průběžné pořadí SP (po 10 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 498, 2. Goggiaová 407, 3. Gutová (Švýc.) 393, 4. Štuhecová 345, 5. Holdenerová 289, 6. Worleyová (Fr.) 258, ...21. Strachová 101, 60. Ledecká (obě ČR) 29.