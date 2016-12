Porážka o prsa? Ten handicap musím dohnat, směje se Ledecká

Skalní štíty oblíbených Dolomit sice v sobotním večerním závodě neuvidí, Ester Ledecká je ale před pokračováním sezony Světového poháru pozitivně naladěná. V malebné Cortině, kde v roce 1956 československý hokej na olympiádě utrpěl jeden z historických debaklů, chce po přesunu z lyží na snowboard prodloužit úspěšnou éru, kterou začala druhým místem v úvodním závodě sezony v Carezze.

„Mně se tady ten kopec hrozně líbí, i to městečko. Je to hrozně krásné prostředí, já mám Dolomity ráda. Těším se na ten závod, je to zase něco jiného. Je to večerní závod, ten je vždycky specifický. Je tam jiná atmosféra, myslím, že to bude skvělý,“ těší se Ledecká.

V pátek ráno se probudila ještě v Carezze, aby šetřila síly, které jí v posledních dnech bralo nachlazení. Cestou si zatrénovala a večer už seděla v cortinském v křesle hotelu Concordia, kde na zdech visí roztobarevné reprodukce barev Romana Mussoliniho, syna italského diktatora Benita Mussoliniho.

„Dostávám se z toho, je to o dost lepší, byla jsem si i zacvičit. Je to na dobré cestě. Závodit v sobotu budu, půjdu do toho naplno,“ slibuje Ledecká.

V sobotu ji čeká druhý závod sezony, první paralelní slalom, navíc za umělého osvětlení na potemnělé sjezdovce.

„Večerní závod má jinou atmosféru. Je vidět jen sjezdovka, hory jsou ve tmě. Je to magické,“ popisuje Ledecká. „Nevím, jak to úplně popsat. První večerní závod jsem zažila v Moskvě, kde je to specifické o to víc, že se jelo na rampě. Mám z toho silný zážitek. Doufám, že se do finále v Cortině dostanu, abych si to mohla večer užít.“

Kvalifikace začíná v 15 hodin, finálové jízdy v 19 hodin.