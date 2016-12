V Semmeringu vyhrála Shiffrinová, Dubovská se nedostala do druhého kola

První ze dvou obřích slalomů v Semmeringu vyhrála americká lyžařka Mikaela Shiffrinová a zvýšila vedení ve Světovém poháru před dnes čtvrtou Larou Gutovou ze Švýcarska. Comeback v Rakousku absolvovala domácí hvězda Anna Veithová, ale v prvním závodu SP po čtrnácti měsících nepostoupila do druhého kola.

Jednadvacetiletá Shiffrinová vedla už po prvním kole a v součtu dvou jízd porazila o 78 setin sekundy Francouzku Tessu Worleyovou. Závod v obřím slalomu vyhrála specialistka na technické disciplíny podruhé v kariéře a po dvou letech od premiérového triumfu v Söldenu. Celkově se v elitním seriálu radovala už z 24. vítězství.

Třetí skončila s odstupem 1,09 sekundy Italka Manuela Mölggová, jež se vrátila na stupně vítězů v SP po téměř šesti letech od slalomu v Záhřebu v lednu roku 2011. Ze sedmnáctého místa po prvním kole se posunula na dohled pódia Gutová, jejíž odstup na Shiffrinovou v průběžném pořadí Světového poháru narostl na 55 bodů. V čele hodnocení obřího slalomu zůstala Worleyová.

Ostře sledovanou závodnicí dnes byla v Semmeringu Veithová. Sedmadvacetiletá lyžařka, která ještě pod dívčím jménem Fenningerová vyhrála v letech 2014 a 2015 celkové hodnocení SP, ztratila na Shiffrinovou v prvním kole 3,21 sekundy a na 49. pozici skončila daleko za postupovou třicítkou.

"Někde v horní části jsem trefila kámen a už jsem pak neměla pocit jistoty na lyžích. Nemohla jsem se tedy do toho pořádně opřít, ale jen jsem to sjela dolů, což nestačí," uvedla olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa, jež musela vynechat celou minulou sezonu a úvodní část té aktuální kvůli vážnému zranění kolena z loňského října. "Ale bylo důležité udělat první krok. Jsem ráda, že to mám za sebou," dodala Veithová se slzami úlevy v očích.

O něco lépe než Veithová dopadla česká reprezentantka Martina Dubovská, ale ani ona se do druhého kola nedostala. Za Shiffrinovou zaostala 2,57 sekundy a byla klasifikována na 41. příčce.

Dnešní závod byl náhradou na zrušený obří slalom z minulého týdne v Courchevelu. Ve středu se pojede v Semmeringu podle původního plánu opět obří slalom a ve čtvrtek slalom speciál.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Semmeringu (Rakousko):

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:01,81 (59,91+1:01,90), 2. Worleyová (Fr.) -0,78 (1:00,71+1:01,88), 3. Mölggová (It.) -1,09 (1:00,18+1:02,72), 4. Gutová (Švýc.) -1,24 (1:01,27+1:01,78), 5. Bassinová (It.) -1,56 (1:00,40+1:02,97), 6. Drevová (Slovin.) -1,60 (1:00,87+1:02,54), 7. Rebensburgová (Něm.) -1,61 (1:01,60+1:01,82), 8. Vlhová (SR) -1,65 (1:01,36+1:02,10), 9. Mowinckelová -1,68 (1:01,10+1:02,39), 10. Lösethová (obě Nor.) -1,71 (1:01,20+1:02,32), ...v 1. kole 41. Dubovská (ČR) 1:02,48.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 9 závodů):

1. Worleyová 320, 2. Shiffrinová 265, 3. Gutová 210, 4. Bassinová 200, 5. Goggiaová (It.) 185, 6. Drevová 135.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů):

1. Shiffrinová 598, 2. Gutová 543, 3. Štuhecová (Slovin.) 486, 4. Goggiaová 467, 5. Worleyová 383, 6. Weiratherová (Licht.) 349, ..33. Strachová (ČR) 101, 64. Ledecká 29.