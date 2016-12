Nejlepší výsledek v sezoně. Strachová útočila na stupně vítězů

Zvítězila opět Američanka Mikaela Shiffrinová, která v rakouském středisku završila hattrick, neboť zde ovládla v minulých dnech také oba obří slalomy. Na kontě má nyní rekordních dvanáct výher ve slalomu v SP v řadě.

Druhá skončila Slovenka Veronika Velez Zuzulová se ztrátou 64 setin, třetí místo patří Wendy Holdenerové. Švýcarka zaostala za vítězkou už o 1,54 sekundy. Životní závod zajela česká reprezentantka Martina Dubovská, jejíž osmnácté místo se ztrátou 4,10 sekundy znamená nejlepší výsledek v kariéře.

Jednatřicetiletá Strachová zajela v prvním kole pátý čas. Na vedoucí Shiffrinovou ztrácela 68 setin, na pódiové umístění jen devět. I když v druhé jízdě na prvních dvou mezičasech držela průběžnou vedoucí pozici, v závěru ztratila a propadla se o jedno místo. Druhou jízdu zvládlo rychleji 17 soupeřek.

I v předchozích třech slalomech Strachová pokaždé skončila v elitní desítce, v Levi a Killingtonu byla sedmá, v Sestriere devátá.

O sedm let mladší Dubovská se se startovním číslem 50 zařadila po prvním kole na 19. místo, v druhé polovině závodu si ještě polepšila. Jejím dosavadním maximem byla 22. příčka z předloňského závodu v americkém Aspenu. Třetí česká závodnice Kateřina Pauláthová se stala jednou ze 24 lyžařek, které úvodní kolo nedokončily.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Semmeringu (Rakousko):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:40,06 (50,74+49,32), 2. Velez-Zuzulová (SR) -0,64 (50,83+49,87), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,54 (51,33+50,27), 4. Lösethová (Nor.) -1,99 (51,76+50,29), 5. Schildová (Rak.) -2,01 (52,14+49,93), 6. Strachová (ČR) -2,06 (51,42+50,70), 7. Hansdotterová (Švéd.) -2,14 (51,33+50,87), 8. Costazzaová (It.) -2,34 (51,92+50,48), 9. Mielzynská (Kan.) -2,52 (52,36+50,22), 10. Skjöldová (Nor.) -2,81 (52,45+50,42), ...18. Dubovská -4,10 (53,34+50,82), Pauláthová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 400, 2. Velez-Zuzulová 290, 3. Holdenerová 260, 4. Lösethová 177, 5. Strachová a Vlhová (SR) obě 141, ...35. Dubovská 13.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 798, 2. Gutová (Švýc.) 583, 3. Štuhecová (Slovin.) 495, 4. Goggiaová (It.) 467, 5. Worleyová (Fr.) 463, 6. Weiratherová (Licht.) 367, ...23. Strachová 141, 66. Ledecká (ČR) 29, 78. Dubovská 13.