Mladík Polášek ve Wisle slavil první body do SP, doma opět vládl Stoch

Devatenáctiletý Viktor Polášek jako jediný z českých skokanů na lyžích pronikl do finálové třicítky v závodu ve Wisle a za 26. místo získal premiérové body ve Světovém poháru. Stejně jako v sobotu vyhrál domácí Kamil Stoch a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu.

O sedm desetin bodu unikl postup do 2. kola Jakubu Jandovi, který skokem dlouhým 119,5 metru obsadil 32. místo. Roman Koudelka nenavázal na svůj sobotní nejlepší výkon v sezoně, skočil 114 metrů a musel se spokojit 37. příčkou. Lukáš Hlava a Vojtěch Štursa vypadli už v kvalifikaci.

Stoch vyhrál o 1,2 bodu před Norem Adrem Danielem Tandem. Třetí skončil Slovinec Domen Prevc, který na Tandeho ztratil jen jednu desetinu.

Polášek, který startoval ve Světovém poháru teprve potřetí v kariéře a poprvé po dvou letech, skočil v prvním kole 119 metrů, což mu vyneslo 24. místo. Ve druhém kole měřil jeho pokus o půl metru méně a o 26. místo se podělil s Němcem Andreasem Wankem.

Druhý závod po návratu na můstky po více než roce se povedl Gregoru Schlierenzauerovi. Rakušan byl po prvním kole čtvrtý, když předvedl stejně jako Stoch výkon dne 135,5 metru, ale ve druhém si pohoršil a celkově obsadil osmé místo.

Závod SP ve skocích na lyžích ve Wisle (Polsko):

1. Stoch (Pol.) 271,7 b. (135,5+128 m), 2. Tande (Nor.) 270,5 (128,5+134,5), 3. D. Prevc (Slovin.) 270,4 (130+132), 4. Kraft (Rak.) 259,5 (126,5+129,5), 5. Kot (Pol.) 253,8 (130,5+122), 6. Forfang (Nor.) 253,2 (130+126) a Freitag (Něm.) 253,2 (127+122), 8. Schlierenzauer (Rak.) 251,4 (135,5+123), 9. Johansson (Nor.) 249,3 (125,5+129,5), 10. Geiger (Něm.) 248,3 (123,5+133), ...26. Polášek 220,1 (119+118,5), 32. Janda 107,7 (119,5), 37. Koudelka (všichni ČR) 102,7 (114).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 27 závodů): 1. Stoch 833, 2. Tande 767, 3. D. Prevc 751, 4. Kraft 640, 5. Kot 502, 6. Hayböck (Rak.) 457, ...27. Štursa (ČR) 88, 29. Janda 69, 30. Koudelka 59, 41. Hlava (ČR) 26, 51. Polášek 5, 56. Vančura (ČR) 2.