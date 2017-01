Ledeckou trápí střevní chřipka, start v sobotním sjezdu je ohrožen

Ledecká kombinuje alpský snowboarding s lyžováním a na tento víkend měla naplánovaný sjezd a nedělní superobří slalom. V Ga-Pa ještě ve čtvrtek odjela trénink, ale po něm už cítila velkou únavu.

"Měla těžkou noc, já jsem jí nedoporučil startovat, i když ona moc chce. Je to jeden z těžších sjezdů. Stejně ale nejedeme celý program seriálu, takže je jedno, když nepojede," řekl v Ga-Pa novinářům Bank.

Loni Ledecká šokovala 24. místem v prvním závodu SP ve sjezdu, druhý den byla pětadvacátá v super-G. Od té doby bodovala na lyžích sedmkrát, jejím nejlepším výsledkem bylo devatenácté místo v super-G v Lake Louise. "Nechci jí nic zakazovat, ale ztratila hodně tekutin, a i když už je teď dobrá, tak by měla ještě odpočívat," uvedl Bank.

Rozhodnutí o startu Ledecké padne až ráno. "Je nalosovaná, děláme všechno, jako kdyby normálně jela," vysvětlil trenér. Zdravotní problémy mělo vedle Ledecké i plno jejích soupeřek.

"Řešili jsme to s lékaři, ale spíš na dálku po telefonu, protože k ní moc nechtěli, je to infekční," pousmál se Bank. "Nejlepší by bylo, aby sobotní sjezd vynechala a jela až nedělní super-G," dodal.