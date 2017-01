Další parádní výkon Smutné, ovládla druhý závod Ski Classics v řadě

Smutná dojela před týdnem první v Kaiser Maximilian Laufu na 60 km v Rakousku a nyní kralovala i ve Švýcarsku. V údolí Engadin dosáhla česká reprezentantka času 2:20:49,2 a vyhrála o více než minutu před Brittou Johanssonovou Norgrenovou ze Švédska, která si tak udržela vedení v seriálu před Smutnou.

Černousov porazil v závěru Nora Torda Asleho Gjerdalena, který se dostal do čela hodnocení Ski Classics. Třetí skončil další Nor Öystein Pettersen. Hned za čtrnáctým veteránem Řezáčem doklouzal do cílového prostoru Petr Novák.