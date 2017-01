Úspěšná Ledecká se před startem cpala: Pomohly mi Bankovy rady

PŘÍMO Z NĚMECKA | Životní umístění v lyžařském Světovém poháru ve své dosavadní kariéře si vyjela v Garmisch-Partenkirechenu Ester Ledecká. I přesto, že den vůbec nestála na lyžích kvůli žaludečním potížím a uvažovala o tom, jestli vůbec nastoupí, skončila ve sjezdu na 13. místě. „Od rána jsem se ale cpala houskama, sýrama, před startem jsem vypila snad litr Coca Coly naráz, do toho jsem snědla čokoládu,“ popsala Ledecká, co jí pomohlo k úspěchu.

Jaké je to být za elitní desítkou?

„Zvláštní, opravdu bych to nečekala, obzvlášť teď po těch pár těžkých dnech. Ale rozhodla jsem se, že pojedu, dala jsem do toho maximum a věděla, že neexistují žádné výmluvy, když se rozhodnu. Mám z toho obrovskou radost, jízda se mi moc líbila. Měla jsem fakt úžasnou podporu z celého týmu. Jsem rád, že přijel Ondra (Bank), hrozně si toho vážím, pomohlo mi to. Všichni pracovali fantasticky. Jsem ráda, že je mám.“

V čem vám pomohl Ondřej Bank?

„Rozebírali jsme v pátek asi dvě hodiny video, bohužel jsem nemohla na trénink kvůli svému stavu. Byl se mnou na prohlídkách, řekl mi spoustu věcí z pohledu závodníka, hrozně mi to pomohlo. Je prima, má pořád dobrou náladu, jsem ráda, že tady je.“

Jak jste se cítila po zdravotní stránce?

„Už dlouho nezvracím, takže dobrý. To nejhorší mám za sebou. Dostala jsem jasné instrukce, že se mám od rána narvat vším možným. Takže jsem se od rána cpala houskama, sýrama, před startem jsem vypila snad litr Coca Coly naráz, do toho jsem snědla čokoládu. Připadalo mi, že jsem na startu sotva stála, že jsem byla naplácaná. Ale očividně mi to pomohlo.“

Uvažovala jste, že byste nestartovala?

„Ano, do poslední chvíle. Nevěděla jsem, jak se to vyvine. Od rána jsem se cítila líp, ale říkala jsem si, že uvidím po snídani. Ta proběhla dobře. Zkusím se rozjezdit, pak se rozhodnu. Furt jsem to odkládala, až jsem stála na startu a zjistila, že neexistuje jiná možnost, než sjet dolů.“

Cítila jste se na trati slabší? V závěru jste měla menší problém…

„Je to dost těžký sjezd, takže síly docházejí. Je pravda, že jsem měla těžké dny za sebou, ale nakonec jsem se cítila líp než v tréninku.“

Trenér Tomáš Bank vám start nedoporučoval, takže jste si prosadili svou?

„Tam to bylo tak, že to celý tým nechal na mě. Říkali, ať se tady klidně dneska jenom provětrám, dám si rozjížďku, prohlídnu si znova kopec, protože se to hodí a v neděli půjdu na Super G. Fakt jsem věděla, že to není důležitý závod a že pokud se nebudu cítit stoprocentně, tak nepojedu, ale cítila jsem se dobře, takže nebyl důvod nejezdit.“

Nedělní Super G pojedete na 100 procent?

„Myslím, že jo, pokud se nestane joo něco příšernýho. Ale můžu teď říct, že ano.“

Jak proběhne zbytek dne? Budete spát?

„Odpoledne moc nespím, když nejsem vyřízená, nechce se mi zvracet a tak. Ale že bych si zdravá šla lehnout, to nedělám. Ale dneska si asi trochu schrupnu, bude odpolední lehký trénink, možná nějaká masáž… uvidíme. Ale budu to brát spíš odpočinkově, abych se připravila na nedělní závod, nabrala síly. Zkusíme to v neděli znovu.“

V tréninku minulý týden v Altenmarktu-Zauchensee jste skončila první i díky rychlým lyžím? Na jakých jste jela v Ga-Pa?

„Dneska jsem jela taky na těch rychlých lyžích. Z těch už jsou teď závodní.“

Už je tělo zvládá?

„Jo jo, to byl problém akorát v Lake Louise, tak jsem to s nima málem narvala do sítě v jednom tréninku, protože jely zatraceně rychle a já na to nebyla připravená. Takže ne, že bych na ně byla zlá, ale teď už jsem do nich snad dorostla.“

Tady v Ga-Pa jste jela loni první SP. Jste už otrkanější, hlava už je nastavená jinak?

„Každý závod je pro mě obrovský zážitek, i tím, že tu byl Ondra (Bank). Trochu jiné nastavení v týmu, když se podívám, tak doufám, že se vyvíjím správným směrem. Ale každý závod je jiný.“

Trenér říká, že jednou můžete SP vyhrát. Souhlasíte?

„Asi bude záležet trochu na něm, jestli mě tam dovede. (směje se) Samozřejmě je to můj cíl, v každém závodě se snažím vyhrát, ale zatím jezdím, jak jezdím, tak doufám, že se budu pomalu posouvat dopředu. Chtěla bych, aby se to vyvíjelo po malých krůčkách, aby to nebyl velký skok. Nebo dobře, ať je to klidně velký skok, ale pak ať už to zůstanu na tom prvním místě a nepadá to zpátky."