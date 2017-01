Favorité padali při kolizích, sprint ve Vítkovicích ovládl Australan

„Letos jsem to trochu podcenil,“ komentoval semifinálový pád Kožíšek. Skvěle odstartoval, držel se první před dotírajícím Norem Ragnarem Bragvinem Andresenem. Ten ho ve druhém kole předjel a v těsném souboji přímo na vrcholu můstku se oba jezdci do sebe zamotali a poroučeli se k zemi.

„Nechal jsem se předjet, pak jsem Nora blokoval, ale bohužel došlo ke kolizi,“ popisoval Kožíšek. „On mě tam trochu zmáčkl lyží, já si přišlápl hůlku a bylo to. Je to velká škoda pro oba, jeli jsme si společně pro postup. Ale i tohle ke sportu patří. Ne vždy se to podaří.“

Loňský vítěz Torjus Borsheim v semifinále také spadl z prvního místa, když v poslední zatáčce nezvládl sjezd z můstku a do finále proklouzli Lasse Paakonnen a Ondřej Dudek. „Jsem strašně překvapený, tolik velkých jmen tu startovalo a já jsem třetí!“ radoval se po finále Dudek. „Je to pro mne ohromný úspěch a ještě větší zkušenost. Věřím, že něco podobného zase zopakuji. Jelo se mi tu parádně.“

Překvapený byl i vítězný Australan. V Ostravě závodil podruhé, loni skončil ve vyřazovacích bojích. „Jsem strašně šťastný, tohle vítězství je opravdu nečekané,“ líčil Phillip Bellingham. „Loni jsem se takhle daleko vůbec nedostal, je to moje zatím asi největší vítězství ve velkém závodě.“