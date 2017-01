Další paráda Ledecké! V superobřím slalomu si vyrovnala osobní maximum

Jednadvacetiletá Ledecká se navzdory v týdnu prodělané střevní chřipce blýskla v sobotu 13. pozicí ve sjezdu a zajela si maximum mezi lyžařkami. Dnes mistryně světa ve snowboardingu vyrovnala svůj předchozí nejlepší výsledek v SP, který zaznamenala začátkem prosince v super-G v Lake Louise. Svěřenkyně trenéra Tomáše Banka startovala stejně jako v sobotu s číslem 46 a na nejrychlejší Gutovou ztratila 2,57 sekundy.

"Trochu jsem si myslela, že to bude snazší zařezávat lyže, že to bude víc držet. Docela mi lyže skákaly, ale jsem rozhodně spokojená jak s výsledkem, tak s jízdou," uvedla Ledecká. I s vysokým startovním číslem měla prý dobrou trať. "Bylo to hodně tvrdé, moc se to nerozbíjelo," podotkla.

Žaludeční problémy, které měla v průběhu týdne a kvůli nimž málem o víkendu nezávodila, ji už netrápí. "Musím to zaklepat," pousmála se Ledecká, která dosud ve Světovém poháru lyžařů bodovala v devíti z dvanácti závodů. "Oproti loňsku jsem se zase posunula o kousek dopředu, takže doufám, že to příští rok zase bude o kus dál," prohlásila.

Celková vítězka SP z minulé sezony Gutová vylepšila druhé místo ze sobotního sjezdu a vyhrála jasně o 67 setin sekundy před Rakušankou Stephanií Venierovou a 86 setin před Tinou Weiratherovou z Lichtenštejnska. Díky 22. vítězství v kariéře snížila na 135 bodů odstup v hodnocení seriálu za americkou specialistkou na technické disciplíny Mikaelou Shiffrinovou, jež na sjezdovce Kandahar nestartovala.

Gutová navzdory vítězství se svou jízdou příliš spokojená nebyla. "Měla jsem pocit, že jsem sjezd jela lépe. Ale včera to bylo 80 bodů a dnes 100. Neměla jsem takové postavení na lyžích, jaké jsem chtěla. Náš trenér postavil těžkou trať," řekla pětadvacetiletá Švýcarka.

Den po 77. triumfu ve Světovém poháru skončila v poli poražených Američanka Lindsey Vonnová. Na Gutovou ztratila 1,65 sekundy a obsadila deváté místo. "Psychicky jsem byla připravená, ale asi potřebuju víc potrénovat. Ve sjezdu jsem měla sebedůvěry dost, v super-G mi ještě chybí," řekla Vonnová.

Do cíle nedojela úřadující mistryně v superobřím slalomu Anna Veithová. Rakouská lyžařka, jež pod dívčím jménem Fenningerová vyhrála v roce 2015 Světový pohár, v prvním rychlostním závodě po návratu po dlouhodobém zranění neprojela branku.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):



Ženy - superobří slalom: 1. Gutová (Švýc.) 1:17,92, 2. Venierová (Rak.) -0,67, 3. Weiratherová (Licht.) -0,86, 4. Schmidhoferová (Rak.) -1,07, 5. Worleyová (Fr.) -1,08, 6. Curtoniová -1,25, 7. Brignoneová (obě It.) -1,44, 8. Klingová (Švéd.) -1,56, 9. Vonnová (USA) -1,65, 10. Haaserová (Rak.) -1,75, ...19. Ledecká (ČR) -2,57.

Průběžné pořadí super-G (po 3 závodech): 1. Gutová 300, 2. Weiratherová 220, 3. Venierová 125, 4. Schmidhoferová 108, 5. Curtoniová 107, 6. Štuhecová (Slovin.) a Worleyová obě 90, ...26. Ledecká 24.



Průběžné pořadí SP (po 22 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 1008, 2. Gutová 873, 3. Štuhecová 625, 4. Worleyová 608, 5. Goggiaová (It.) 605, 6. Weiratherová 536, ...13. Strachová 267, 66. Ledecká 61, 93. Dubovská (všechny ČR) 13.