Ledecká zvracela, pak zajela životní závody. Jsem strašně ráda, zářila

S výsledkem ze Super G jste tedy spokojená?

„Rozhodně ano, líbilo se mi to, ta jízda byla taková… trošku jsem si myslela, že lyže budou jednodušeji zařezávat, že to bude mít gripy, trošku mi to skákalo. Ale spokojená jsem i s výsledkem, i s jízdou.“

Měla jste vysoké startovní číslo. Byla trať náročnější o to, že byla víc rozbitá

„Asi tak krásná jako na začátku nebyla, ale nebyla tak náročná. Bylo to hodně tvrdý, některé části až vyjetý na led, takže se to tolik nerozbíjelo. Bylo tam čtyři pět míst, kde to bylo rozbitější, ale jinak to bylo dobrý.“

Ve čtvrtek, vám bylo špatně. Žaludek už teď držel?

„Musím zaklepat, že jo.“

Byl to pro vás nejlepší lyžařský víkend?

„Každý závod je něčím výjimečný. Tady to bylo skvělý, já jsem si to hrozně užila. Nasbírala jsem zase spoustu zkušeností, které si ponesu dál. Výhodou bylo, že jsem tady jela už loni, takže jsem ten kopec znala na rozdíl třeba od Lake Louise v prosinci. Spoustu zkušeností jsem získala i od Ondry (Banka), který sem přijel a řekl mi spoustu užitečných věcí. Jsem ráda, že tady se mnou celý tým byl a moc mi pomohl.“

Kdyby vám někdo mezi zvracením ve čtvrtek řekl, že tady budete 13. a 19., co byste mu odpověděla?

„Že není normální. (smích) Jsem strašně ráda, že jsem tu mohla jet, mohla jsem si to užít, nasbírala jsem spoustu zkušeností a ty výsledky jsou skvělý bonus.“

Kam míříte mezi lyžařkami?

„Chci každý závod vyhrát, a budu se snažit pokaždé dostat blíž tomuto cíli.“