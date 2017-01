Bank u Ledecké nasává atmosféru: Je nadějnější, než jsem si myslel

„Domluvili jsme se, že to tu budu pozorovat, nasávat atmosféru, zjišťovat, jak vlastně Ester funguje, jak se chová, jaké má rituály,“ popisuje Ondřej Bank svoji pozici v lyžařském týmu snowboardové šampionky. „Rozebírali jsme nějaké video a uvidíme, jestli se to nějak do budoucna rozvine, nebo ne,“ uvažuje.

<p>Byl u zatím životního výsledku Ester Ledecké v lyžařském Světovém poháru, za člena jejího týmu se ale bývalý reprezentant Ondřej Bank nepovažuje. Ze své konzultantské pozice prý zatím nasává atmosféru a snaží se přispět svými postřehy. V čem má ale jasno, je fakt, že česká obojživelnice to může i na lyžích dotáhnout daleko. „Je nadějnější lyžařkou než jsem si myslel," říká Bank v rozhovoru pro iSport TV z Garmisch-Partenkirchenu, kde Ledecká dosáhla na fantastické 13. místo ve sjezdu.</p>

Do zásadního hodnocení Ledecké se prý zatím pouštět nechce, na to ji prý ještě málo zná. „Co je ale skvělé, je její hlava, přístup a celkový náboj do trénování a sportu. To je extrémně jiný a pozitivní, to mě na tom baví. Přitahuje mě pomáhat někomu takovému, kdo na sobě tak hodně pracuje,“ vyzdvihuje Bank.

Trenérská práce prý není to, co by si po aktivní závodní kariéře představoval. „Skončil jsem i kvůli tomu, abych v životě dělal i něco jinýho, než lyžování, ale zároveň bych se od toho nechtěl úplně odstřihnout, což by mohla být takováhle forma poradce, který na to kouká trochu s odstupem. Přijít s něčím, čeho si nevšimnou, vychytávat drobnosti; taktiku, techniku...“ popisuje, jak si představuje svoji roli.

A jestli je Ester nadějná lyžařka? „Víc než jsem si myslel. Ne že bych tomu nevěřil, ale že bude jezdit takhle brzy takhle dobrý výsledky, to jsem si nemyslel. Nadějnou lyžařkou je hodně. Baví mě to zkusit, aby byla dobrá lyžařka,“ dodává Ondřej Bank.