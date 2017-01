Kristoffersen porazil ve Schladmingu Hirschera o devět setin

Na prvních třech místech bylo stejné pořadí už po prvním kole, které vyhrál Kristoffersen o 52 setin. Druhá jízda však vyšla nejlépe Hirscherovi s Chorošilovem, kteří zajeli shodný čas. Domácí lyžař, povzbuzovaný frenetickým publikem, v němž plály bengálské ohně, se po projetí cílem radoval, ale zároveň naznačoval, že na norského slalomáře to asi stačit nebude. To se potvrdilo. Kristoffersen sice předvedl až sedmý čas druhého kola, ale vedoucí příčku uhájil.

"Byla to dřina. Nahoře jsem to měl v jedné brance opravdu natěsno a nechytil jsem rytmus. Viděl jsem, jak to dole hoří rudě a diváci křičí. Říkal jsem si: Teď jde o všechno. Nahoře nic moc, ale dole to byla senzace. Vyhrát ve Schladmingu potřetí je neuvěřitelné," uvedl Kristoffersen, kde zde v roce 2014 triumfoval ve Světovém poháru poprvé.

V této sezoně vyhrál už pátý slalom. I kvůli absenci v úvodním závodu v Levi ale obhájce malého křišťálového glóbu zaostává o 60 bodů za Hirscherem, jenž triumfoval v neděli v Kitzbühelu, kde Kristoffersen vypadl. S velkým náskokem vede rakouský lyžař před Norem i celkové hodnocení Světového poháru.

Krýzl v minulém závodu v Kitzbühelu skončil jednatřicátý, postup do druhého kola mu unikl o 13 setin sekundy. Ve Schladmingu se s číslem 35 na trati znovu pohyboval na hraně postupu, na prvním i druhém mezičasu měl 33. čas. Pak se mu ale jedna z branek dostala mezi lyže a vypadl.

"Je to škoda. Špicar, k tomu se nedá moc říkat. Nejelo se mi po startu moc dobře, ale pak jsem chytil rytmus a docela to šlo," uvedl v tiskové zprávě Krýzl, kterého před závodem sužovaly žaludeční potíže. "Máme toho docela dost. V tréninku se mi nejezdí dobře a to pak je vidět na sebevědomí," prohlásil.

Muži - slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:39,83 (50,84+48,99), 2. Hirscher (Rak.) -0,09 (51,36+48,56), 3. Chorošilov (Rus.) -0,63 (51,90+48,56), 4. Lizeroux (Fr.) -1,53 (52,05+49,31), 5. Gross (It.) -1,54 (52,02+49,35), 6. Feller (Rak.) -1,86 (52,40+49,29), 7. Juasa (Jap.) -1,98 (52,26+49,55), 8. Pinturault (Fr.) -2,03 (52,86+49,00), 9. Hargin (Švéd.) -02,06 (52,07+49,82), 10. Ryding (Brit.) -2,25 (52,02+50,06), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 11 závodů): 1. Hirscher 620, 2. Kristoffersen 560, 3. Mölgg (It.) 380, 4. Neureuther (Něm.) 280, 5. Chorošilov 270, 6. Ryding 256, ...42. Krýzl 16.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 36 závodů): 1. Hirscher 1160, 2. Kristoffersen 792, 3. Pinturault 713, 4. Jansrud (Nor.) 544, 5. Neureuther 485, 6. Mölgg 450, ...76. Krýzl 62, 129. Berndt (ČR) 8.