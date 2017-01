Děsivý sjezd. Hororový pád odnesla vykloubená kolena a potrhané vazy

Tohle na sjezdovkýách nikdo nechce vidět. Sjezd v Garmisch-Partenkirchenu poznamenala řada ošklivých karambolů, dva jezdci byli transportováni vrtulníkem s těžkými zraněními do nemocnice. Vyhrál Američan Travis Ganong vyhrál a oslavil druhý triumf ve Světovém poháru v kariéře. Druhý skončil Nor Kjetil Jansrud a ujal se vedení v hodnocení disciplíny.

Osmadvacetiletý vicemistr světa a pátý muž z olympijských her v Soči porazil ve sjezdu na náročné sjezdovce Kandahar, který byl náhradou za zrušený závod ve Wengenu, Jansruda o 38 setin. Třetí Ital Peter Fill zaostal o 52 setin. Český reprezentant Jan Hudec dojel na 41. místě s odstupem 5,36 sekundy za vítězem.

Hororový pád potkal nejprve Američana Stevena Nymana, který nezvládl jeden ze skoků a skončil v ochranné síti. Ze sjezdovky ho záchranáři transportovali vrtulníkem a podle zpráv pořadatelů má vážně zraněné vazy.



Jen o chvíli později potkal na stejném místě karambol Kanaďana Erika Guaye, který přeletěl přes hlavu, vyvázl ale bez zranění.

"Měl jsem štěstí při dopadu, že to neodnesla kolena a kotníky. Vystřelil mi airbag, to taky pomohlo," ulevil si Guay, jenž je jedním ze sjezdařů, kteří používají nové bezpečnostní prvky. "Jsem trochu potlučený, ale doufám, že zítra (v sobotu) nebudu chybět," dodal.

Nejhůř dopadl Francouz Valentin Giraud Moine, druhý muž ze sjezdu v Kitzbühelu, který před poslední zatáčkou přepadl dopředu, při karambolu přišel o obě lyže a zle si pochroumal nohy.

VIDEO: děsivcý pád Valentina Girauda Moineho

I on opustil sjezdovku v záchranářské helikoptéře s podezřením na zlomeniny obou lýtkových a holenních kostí a závod byl po jeho pádu opět přerušen.

Po vyšetření v nemocnice se ukázalo, že má vykloubená obě kolena a potrhané vazy. Kolena museli Giraudovi Moinemu vrátit zpět do kloubních jamek v celkové narkóze a čekají ho další vyšetření cév.

Podle závodníků se dnes trať kvůli teplejšímu počasí oproti tréninkům zrychlila. Podle Ganonga dělala v některých pasážích problém voda, kterou pořadatelé preparovali trať na nedělní obří slalom.

"Bylo to těžké, protože jsme nevěděli co čekat. Včera (ve čtvrtek) to bylo mnohem pomalejší, skoky dneska létaly mnohem dál," řekl Ganong, jenž se dočkal druhého triumfu v SP po více než dvou letech. Poprvé vyhrál sjezd v prosinci 2014 v Santa Caterině.

"Dneska to bylo na hraně. Myslím, že FIS s tím bude muset do zítřka něco udělat," řekl Jansrud.

V sobotu je v Ga-Pa na programu další sjezd, v neděli se pojede obří slalom.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - sjezd:

1. Ganong (USA) 1:53,71 min., 2. Jansrud (Nor.) -0,38, 3. Fill (It.) -0,52, 4. Reichelt (Rak.) -0,59, 5. Feuz (Švýc.) -0,66, 6. Osborne-Paradis (Kan.) -0,87, 7. Baumann -0,89, 8. Mayer (oba Rak.) -0,98, 9. Janka (Švýc.) -1,05, 10. Paris (It.) -1,21, ...41. Hudec (ČR) -5,36.

Průběžné pořadí sjezdu SP (po 4 z 8 závodů): 1. Jansrud 202, 2. Fill 199, 3. Paris 168, 4. Ganong 147, 5. Svindal (Nor.) 140, 6. Théaux (Fr.) 138.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 36 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1160, 2. Kristoffersen (Nor.) 792, 3. Pinturault (Fr.) 713, 4. Jansrud 624, 5. Neureuther (Něm.) 485, 6. Mölgg (It.) 450, ...77. Krýzl 62, 130. Berndt (oba ČR) 8.