Jakš doběhl na SP ve Falunu na 26. místě, třicítku vyhrál Iversen

Běžec na lyžích Martin Jakš obsadil na Světovém poháru ve Falunu bodované 26. místo v závodu na 30 kilometrů klasicky s hromadným startem. Po třech druhých místech vyhrál poprvé v sezoně Nor Emil Iversen o necelé čtyři sekundy před krajanem Martinem Johnsrudem Sundbym, který si upevnil první místo v průběžném pořadí.

Jakš se po většinu závodu pohyboval na 30. místě, až v závěrečných kilometrech se posunul výš a do celkového hodnocení Světového poháru získal pět bodů. Na Iversena ztratil téměř tři minuty, v SP je jakožto nejlepší Čech devětašedesátý.

Norští běžci závod ovládli, do nejlepší pětice se vešli čtyři. Sjur Röthe těsně prohrál souboj o třetí místo se Švédem Callem Halfvarssonem, na pátém místě dojel do cíle Niklas Dyrhaug. Druhý muž SP Sergej Usťugov z Ruska skončil dvanáctý a na Sundbyho, který skončil druhý poosmé v sezoně, ztrácí už 344 bodů.

Ve 14:15 ve Falunu začne závod žen na 15 km klasicky s hromadným startem, pojede i Petra Nováková. Příští týden se běžci přesunou na závody do olympijského Pchjongčchangu.

Závody SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko):

Muži - 30 km klasicky s hromadným startem:

1. Iversen 1:15:46,7 hod., 2. Sundby (oba Nor.) -3,7, 3. Halfvarsson (Švéd.) -5,6, 4. Röthe -5,7, 5. Dyrhaug (oba Nor.) -8,2, 6. Niskanen (Fin.) -9,8, 7. Rickardsson (Švéd.) -10,3, 8. Bessměrtnych (Rus.) -10,9, 9. Holund (Nor.) -11,0, 10. Gaillard (Fr.) -15,7, ...26. Jakš (ČR) -2:55,5.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Sundby 1348, 2. Usťugov (Rus.) 1004, 3. Heikkinen (Fin.) 792, 4. Harvey (Kan.) 712, 5. Hellner (Švéd.) 648, 6. Cologna (Švýc.) 620, ...69. Jakš 44, 122. Bartoň 4, 129. Bauer (oba ČR) 2.