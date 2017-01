Krýzl obsadil v obřím slalomu v Ga-Pa 24. místo, vyhrál Hirscher

Obhájce křišťálového globu se ke čtvrtému vítězství v sezoně posunul nejrychlejší jízdou druhého kola. Druhého Švéda Mattse Olssona porazil o 1,50 sekundy, třetí Stefan Luitz z Německa ztratil už téměř dvě sekundy. Vedoucí muž prvního kola Alexis Pinturault, jenž před Hirscherem vedl o devět setin, finálovou jízdu nezvládl a propadl se na čtvrté místo s odstupem 2,05.

V celkovém pořadí SP zvýšil Hirscher díky 43. vítězství v kariéře náskok před dnes sedmým Henrikem Kristoffersenem z Norska na 432 bodů. Hodnocení obřího slalomu nyní vede před Pinturaultem o 94 bodů.

Český reprezentant, jenž v polovině závodu figuroval na 26. místě, předvedl v druhém kole 14. nejrychlejší jízdu a posunul se o dvě příčky. V obřím slalomu bodoval Krýzl podruhé v sezoně po 14. místě, kterým si v Adelbodenu zajel letošní maximum v nekombinačních disciplínách.

Štuhecová vyhrála svůj první superobří slalom

Poslední superobří slalom před mistrovství světa vyhrála v Cortině d'Ampezzo slovinská lyžařka Ilka Štuhecová a zaznamenala v této disciplíně první vítězství ve Světovém poháru. Dosavadní suverénka Lara Gutová ze Švýcarska, jež vyhrála všechny tři předchozí super-G v sezoně, závod nedokončila a přišla o šanci dostat se do celkového vedení v seriálu.

Šestadvacetiletá Štuhecová v sezoně září a dnes si připsala už páté vítězství v této zimě. Dosud nasbírala tři ve sjezdu a jedno v kombinaci. Pro první výhru v super-G si bývalá trojnásobná juniorská mistryně světa dojela s náskokem 31 setin sekundy před domácí Italkou Sofií Goggiaovou.

"Musíte do toho dávat v každé jízdě maximum, spousta holek dokáže jezdit rychle. Ale už během jízdy jsem cítila, že to je hodně dobré," řekla Štuhecová.

Třetí místo obsadila s odstupem 73 setin sekundy Rakušanka Anna Veithová. Vítězka Světového poháru z let 2014 a 2015 si připsala první pódiové umístění od prosincového návratu k lyžování po více než roční pauze způsobené zraněním.

"Jsem šťastná, že jsem byla alespoň trochu odměněna za to, čím jsem si prošla. Ale jen díky tomu, že jsem na stupních vítězů, nezmizí moje problémy. Stále ještě mě čeká dlouhá cesta tam, kde chci být," uvedla Veithová, jež před dnešním závodem dosáhla naposledy na pódium v březnu roku 2015 ještě pod dívčím jménem Fenningerová.

Po senzaci sahala s číslem 31 americká slalomová specialistka Mikaela Shiffrinová. Vedoucí žena SP útočila na úvodních mezičasech na výkon Štuhecové, v dolní části však ztratila a skončila čtvrtá tři setiny sekundy za Veithovou. Předčila však mimo jiné svou slavnou krajanku Lindsey Vonnovou, jež byla až dvanáctá.

"Vždycky doufám. Také jsem si pomyslela: Hele, třeba bych mohla vyhrát. Ale moc realistické to samozřejmě nebylo. Ale vyzkoušela jsem všechno a čtvrté místo je to nejlepší, co se mi dnes mohlo stát. Zvlášť mě těší, že jsem se i při vysokých rychlostech cítila dobře," uvedla Shiffrinová.

Díky nejlepšímu výsledku v super-G v kariéře zvýšila jednadvacetiletá Američanka svůj náskok v celkovém pořadí před Gutovou na 80 bodů. Vítězka sobotního sjezdu dnes trefila jednu z branek, jež ji otočila a poslala k zemi. Gutová okamžitě vstala a dojela bokem trati do cíle, přičemž v ruchových mikrofonech bylo slyšet, jak křičí bolestí. Podle zpráv ze švýcarského týmu utrpěla jen pohmožděniny a neměla by být vážněji zraněná.

Při neúčasti aktuálně nejlepší Češky v rychlostních disciplínách Ester Ledecké, jež v sobotu vyhrála obří slalom SP snowboardistek v Rogle, obsadila Pavla Klicnarová předposlední 52. místo s více než pětisekundovým odstupem.

Super-G v Cortině byl posledním rychlostním závodem před mistrovstvím světa ve Svatém Mořici, jež začne 7. února právě superobřím slalomem žen. Generálkou pro technické specialisty bude v úterý 31. ledna ještě paralelní slalom ve Stockholmu.

Ženy - superobří slalom:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:19,81, 2. Goggiaová (It.) -0,31, 3. Veithová (Rak.) -0,70, 4. Shiffrinová (USA) -0,73, 5. Rebensburgová (Něm.) -0,81, 6. Venierová (Rak.) -0,90, 7. Weiratherová (Licht.) -0,98, 8. Curtoniová (It.) -1,18, 9. Klingová (Švéd.) -1,23, 10. Rossová (USA) -1,32, ...52. Klicnarová (ČR) -5,24.

Průběžné pořadí super-G (po 4 závodech): 1. Gutová (Švýc.) 300, 2. Weiratherová 256, 3. Štuhecová 190, 4. Venierová 165, 5. Goggiaová 140, 6. Curtoniová 139, ...31. Ledecká (ČR) 24.

Průběžné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Shiffrinová 1103, 2. Gutová 1023, 3. Goggiaová 789, 4. Štuhecová 785, 5. Worleyová (Fr.) 712, 6. Weiratherová 590, ...18. Strachová 267, 70. Ledecká 61, 98. Dubovská (všechny ČR) 13.

Muži - obří slalom:

1. Hirscher (Rak.) 2:39,95 (1:19,85+1:20,10), 2. Olsson (Švéd.) -1,50 (1:20,21+1:21,24), 3. Luitz (Něm.) -1,95 (1:20,72+1:21,18), 4. Pinturault -2,05 (1:19,76+1:22,24), 5. Faivre (oba Fr.) -2,41 (1:20,77+1:21,59), 6. Neureuther (Něm.) -2,45 (1:20,26+1:22,14), 7. Kristoffersen (Nor.) -2,57 (1:21,28+1:21,24), 8. Eisath (It.) -2,59 (1:20,97+1:21,57) a Murisier (Švýc.) -2,59 (1:21,32+1:21,22), 10. De Aliprandini (It.) -2,85 (1:22,32+1:20,48), ...24. Krýzl (ČR) -4,23 (1:22,63+1:21,55).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Hirscher 533, 2. Pinturault 439, 3. Faivre 360, 4. Kristoffersen 268, 5. Neureuther 245, 6. Luitz 186, ...37. Krýzl 25.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 36 závodů): 1. Hirscher 1260, 2. Kristoffersen 828, 3. Pinturault 763, 4. Jansrud (Nor.) 675, 5. Neureuther 525, 6. Mölgg (It.) 462, ...75. Krýzl 69, 134. Berndt (ČR) 8.