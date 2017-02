Kohák pojede Jizerskou padesátku: Vybojuju to jako Paul Newman!

První účast na Jizerské padesátce si Jakub Kohák schoval na výroční ročník a ze sedmi závodů si vybral hned ten hlavní, nedělní ČEZ Jizerskou 50.

„Jizerská padesátka je legendární závod. Já jsem vždy koketoval, že bych se zúčastnil. Byl jsem osloven, abych se zúčastnil padesátého ročníku. Kdy jindy začít. Jedu rovnou 50 kilometrů, ne jako tady srabík Přindiš,“ popíchnul Kohák s úsměvem vodního slalomáře Víta Přindiše, který se postaví na start páteční Volkswagen Bedřichovské 30 volnou technikou.

Organizátoři Jizerské padesátky plánují několik akcí, která připomínají padesátiletou historii závodu. Jednou z nich je čtvrtečních padesát paralelních partií šachisty Davida Navary v liberecké knihovně.

„Říkám si, že bych nejdřív vyklepl toho Navaru,“ usmívá se Kohák. „K běžkám mám kladný vztah. Udělám pro to maximum. Stejně jako Paul Newman, jak snědl padesát vajec za hodinu. Kolik je limit? Sedm a půl hodiny? To bych se mohl vejít. Říkal jsem si, že dvacet čtyři hodin před závodem nebudu nic pít, myslím alkohol. Nevím, jestli se to podaří dodržet, ale budu makat. Chci ukázat lidem, kteří se ostýchají sportovat, že i oni mají šanci.“

Českými hvězdami hlavního nedělního závodu budou Kateřina Smutná, která v maratonské sérii Visma Ski Classics vyhrála čtyři závody v řadě a bojuje o celkové vítězství, maratonský specialista Stanislav Řezáč a Lukáš Bauer. Pro něho bude Jizerská padesátka zkouškou před nadcházejícím světovým šampionátem v Lahti.

Na start páteční třicítky bruslením se spolu s Přindišem postaví veslař Ondřej Synek, bývalý biatlonista Petr Koukal nebo juniorská mistryně světa v biatlonu Markéta Davidová.

Tradiční padesátku klasicky si zaběhnou například kardiolog Jan Pirk, architekt David Vávra, kajakář Lukáš Trefil, bývalá reprezentantka v biatlonu Barbora Tomešová, horolezec Radek Jaroš nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

„Hlavní, co Jizerská padesátka potřebuje pro krásné oslavy, je sníh, toho máme po dlouhé době v Jizerských horách opravdu hodně,“ raduje se šéf organizátorů David Douša. „Podmínky pro padesátku jsou úplně ideální. Na neděli hlásí azuro a teploty kolem minus dvou stupňů.“