Nejedu, není to bezpečné! Vonnová a spol. nenastoupily do závodu SP

Poté, co první tři závodnice včetně Štuhecové nezvládly složité místo v úvodu sjezdovky, zkrátila jury trať a začalo se nanovo. "Snížit start bylo rozumné, nicméně si myslím, že to moc nezmění. Sníh je příliš měkký. Není to bezpečné, nejedu," napsala například Lindsey Vonnová na twitteru a po restartu závodu připomněla pád domácí Denise Feierabendové, která neměla to štěstí, aby mohla opět nastoupit, protože musela do nemocnice.

Následně se odhlásily i její krajanky - čerstvě trojnásobná mistryně světa ve slalomu Shiffrinová či Laurenne Rossová.

Well that's enough. I'm not racing today. This is not safe. Please stop this @fisalpine — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 24, 2017

Šampionka ve sjezdu Štuhecová se dokázala na opakovanou jízdu zkoncentrovat, zajela jasně nejrychlejší čas a může zopakovat prvenství z dosud jediné kombinace pohárové sezony. Naopak mistryně světa v obřím slalomu Tesa Worleyová ani napodruhé do cíle nedojela.

Česká lyžařka Pavla Klicnarová figuruje na 38. místě, Kateřina Pauláthová je zatím jednačtyřicátá. Z 58 startujících dojelo do cíle 42.

Slalom začne ve 14:30. V neděli se v Crans Montaně uskuteční třetí a zároveň poslední kombinace sezony.