České lyžařky si vylepšily maxima v SP, globus slaví Štuhecová i Jansrud

Úřadující mistryně světa ve sjezdu Štuhecová získala premiérový malý křišťálový glóbus v kariéře. Po dopoledním super-G byla druhá a po solidním slalomu se mohla radovat. V konečném hodnocení kombinace porazila o 20 bodů dnes stříbrnou Italku Federicu Brignoneovou.

Navíc se Štuhecová dostala na druhou příčku celkově před zraněnou Laru Gutovou, jenže na Shiffrinovou ztrácí takřka 300 bodů. Závodů do konce sezony zbývá osm, po dvou v každé disciplíně.

Nicméně Štuhecová vede i pořadí sjezdu a v super-G má při současné životní formě rovněž velké šance. "Na další glóby teď nemá cenu myslet," odmítla spekulace. "Pro mě bylo hlavní zajet dnes dobře slalom a to se mi víceméně povedlo," radovala se.

Shiffrinová zase zvládla skvěle super-G, po němž ztrácela na první příčku pouze 1,3 vteřiny. A slalom pak suverénně vyhrála. "Potřebuju body, protože Ilka je teď hrozně silná," upozornila jednadvacetiletá slalomářka po svém 29. triumfu v SP a prvním kombinačním.

Na startu závodu bylo 47 lyžařek, superobří slalom dokončilo jen třicet, další čtyři pak nezvládly slalom.

Jansrudovi stačilo 7. místo

Norský lyžař Kjetil Jansrud získal podruhé v kariéře malý glóbus za celkové vítězství v superobřím slalomu Světového poháru. V předposledním závodu sezony doma v Kvitfjellu mu stačilo sedmé místo, aby na březnové finále do Aspenu cestoval s nedostižným náskokem. Ten si prakticky zajistil v první půlce sezony po třech triumfech za sebou.

Jednatřicetiletý Jansrud je v pohárovém seriálu králem super-G po dvou letech. Malým glóbem si vynahradil zklamání z nedávného mistrovství světa ve Svatém Mořici, kde skončil druhý za nečekaným vítězem Erikem Guayem z Kanady. V SP zároveň prodloužil norskou nadvládu v disciplíně, která trvá šest let. Nejprve dominoval Aksel Lund Svindal (2012 až 2014), pak Jansrud a loni Aleksander Aamodt Kilde.

Vítězem dnešního super-G v Kvitfjellu se stal Ital Peter Fill. Český reprezentant Jan Hudec měl výraznou ztrátu 4,69 sekundy a skončil v závěru výsledkové listiny.

"Věděl jsem, že mám hodně velký bodový náskok, takže mi bylo jasné, že když vypadnu a Dominik (Paris) nebo (Aamodt) Kilde vyhrají, pak to v Aspenu bude hodně napínavé. To jsem nechtěl," usmíval se Jansrud, jenž v sezoně 2014/15 vyhrál i hodnocení sjezdu. K tomu má nakročeno také letos.

Muži - super-G:

1. Fill (It.) 1:32,83, 2. Reichelt (Rak.) -0,10, 3. Guay (Kan.) -0,23, 4. Kilde (Nor.) -0,36, 5. Feuz (Švýc.) -0,37, 6. Čater (Slovin.) -0,44, 7. Jansrud (Nor.) -0,48, 8. Kline (Slovin.) -0,75, 9. Caviezel (Švýc.) -0,76, 10. Osborne-Paradis (Kan.) -0,81, ...51. Hudec (ČR) -4,69.

Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 6 závodů): 1. Jansrud 365, 2. Kilde 239, 3. Reichelt 203, 4. Paris (It.) 197, 5. Fill 190, 6. Mayer (Rak.) 189.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 35 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1275, 2. Jansrud 871, 3. Pinturault (Fr.) a Kristoffersen (Nor.) oba 843, 5. Fill 577, 6. Kilde 570, ...83. Krýzl 69, 137. Berndt (oba ČR) 8.