Skandál na MS! Podraz na Koudelku, ve stopě ho zbrzdila voda

Koudelkovy výkony v tréninku i ve zkušebním kole, v němž předvedl šestý nejlepší skok 121 metrů, dávaly naději. Ta se ale rozplynula v kvalifikaci. Koudelka v ní skočil jen 98,5 metru a do čtyřicítky pro čtvrteční závod se nevešel. A cítil křivdu, protože ho podle svého tvrzení těsně před odrazovou hranou zbrzdila voda, která v ledové stopě neměla co dělat.

„Jak stopu vyfoukávali fukarem, tam mně tam do stopy nafoukali vodu. Zadrhlo mi to a už jsem s tím nemohl nic dělat,“ řekl Koudelka pro Radiožurnál. „Dostal jsem se strašně dopředu, pak už se nemůžu odrazit. To je, jako bych přejel odraz a jenom se zkusil položit do letové pozice, což se stalo.“

V Lahti se v posledních dvou dnech výrazně oteplilo a v průběhu středy začalo pršet, což ztížilo podmínky i běžcům na lyžích. Nájezdové stopy na můstcích jsou sice ledové, vytrvalá slota ale dělala problémy.

„Trošku jsem doufal, že mi dají náhradní skok, jako to udělali minulý týden Stefanu Hulovi v Koreji. Bohužel, tady je asi jiná jury, takže se rozhodli, že ne,“ říká Koudelka. „Nic s tím neudělám, mě to mrzí. Dotyční lidi si neuvědomí, že na to skokan trénuje dva roky. Kdyby se koukli na výsledky v tréninku, tak jim musí být jasné, že na hraně něco špatného být muselo.“

Koudelka už před šampionátem v Lahti prokázal zlepšení výkonnosti, v Lahti byl na středním můstku čtrnáctý. Na velkém můstku převedl v pondělí pátý (124,5 metru) a devátý (122 metrů) nejlepší skok tréninkových kol. I středeční zkušební skok se mu povedl. Pak ale přišel šok.

„Bublalo to ve mně, když byl v buňce a házel jsem tam vším, co šlo. Já v tomhle cítím strašnou křivdu,“ líčil Koudelka pro Radiožurnál.

Protest neprošel

Česká výprava protestovala, sám Koudelka tlumočil svoje výhrady jury přes bývalého reprezentačního kolegu Borka Sedláka, který v současnosti působí ve funkci asistenta ředitele závodu, který má na starosti kontrolu větru.

„Mluvil jsem do vysílačky s Borkem Sedlákem, který to překládal jury. Nechci mluvit za Borka, ale Borek mě naprosto chápal, říkal, že za něj byly větrné podmínky naprosto v pořádku, ale že tam asi něco muselo být, že o tom rozhodne jury,“ řekl Koudelka Radiožurnálu. „Co jsem se bavil s Ritchiem (reprezentačním trenérem Schallertem), řekl mi, že přišel maník, kouknul na televizi, řekl, že tam nic nevidí, a tím to zvadlo.“

Koudelka letos prožívá problematickou zimu, teď zažil zklamání ve chvíli, kdy se zdálo, že se na něj začíná Štěstěna usmívat.

„Teď se ve mně hodně perou emoce. Můj nejkratší skok tady byl 121 metrů, a když najednou skočíte 98, tak musí být i člověku s menším IQ jasné, že tam muselo být něco špatně, a že to nebylo ve mně. Kdybych skok totálně pokazil, tak skočím 110 metrů, ale neskočím 98,“ hájí se Koudelka. „Zklamání je velké, já nevím, jak se s tím budu vyrovnávat. Snažím se být nad věcí, ale je to těžký. Buď si zajdu na pivo, něco budu muset udělat. Na pokoji asi nebudu, to bych se z toho zbláznil. Tohle je jedna z největších křivd, kterou jsem asi zažil. Je to škoda, já doufám, že se z toho jury poučí.“