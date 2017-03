Sedlák bojoval za Koudelku. Proč mu nepovolili na MS opakovaný skok?

Zklamaný Koudelka se po závodě se Sedlákem spojil vysílačkou a snažil se jeho prostřednictvím apelovat na jury, aby mu přiznala nový skok kvůli tomu, že mu podmínky uškodily.

„Jak stopu vyfoukávali fukarem, tak mně tam do stopy nafoukali vodu. Zadrhlo mi to a už jsem s tím nemohl nic dělat,“ řekl Koudelka pro Radiožurnál. „Dostal jsem se strašně dopředu, pak už se nemůžu odrazit. To je, jako bych přejel odraz a jenom se zkusil položit do letové pozice, což se stalo.“

Sedlák případ předložil jury, která ho však zamítla. „Řekl jsem, že všechny tréninky skákal do desítky. Jury to okamžitě zamítla, protože podmínky nebyly pro Koudyho jiné. V té fázi závodu mělo dvacet skokanů podmínky stejné. Na tohle se pravidlo náhradního skoku nevztahuje.“

V tříčlenné jury na světovém šampionátu úřadují šéf závodu Walter Hofer, technický delegát Geir Steinar Loeng a asistent technického delegáta Sašo Komovec, který během závodu stojí na trenérské tribuně.

„Rozhodnutí musí být majoritní, v tomhle případě tři nula. Okamžitě jsme se snažili kontaktovat Sašu, který byl v nejlepší pozici. Všichni zůstali klidní, že tam nic očividného nebylo,“ vysvětluje Sedlák, který se snažil za Koudelku bojovat a snažil se rozhodnutí jury zvrátit.

„Já totálně chápu Koudyho. Já jsem z můstku šel se sklopenou hlavou. Ještě jsme se bavili, že to má na velkém můstku dobře rozjeté a mohlo by to klapnout do desítky,“ říká Sedlák. „Byl zklamaný, že nepostoupil, na druhou stranu chápu postoj jury. Otevřít tohle téma a dočkáme se, že v závodě bude pět závodníků prosit o opakování skoku. Byly těžké podmínky, ale srovnatelné pro deset lidí před Koudym a po Koudym. Nebylo to tak, že by mu něco spadlo do stopy.“

Při nedávných závodech v korejském Pchjongčchangu jury udělila náhradní skok Polákovi Stefanovi Hulovi, který spadl do stopy velký kus ledu ze stroje, který vyřezává stopu.

„Ale tam to bylo očividné, vidělo to dvacet trenérů. Málem vyjel z nájezdu, protože najel na ledový blok, proto mu bylo povoleno opakovat skok,“ vysvětluje Sedlák. „V pravidlech je, že když jde o náhodné vnější zavinění, jury může rozhodnout o opakování skoku. V tomhle případě neměli podnět, že by viděli, že by u Koudyho skoku se stalo něco, co se nestalo jinému závodníkovi. Je to tvrzení proti tvrzení. Jednohlasně se shodli, že ne. Já jsem to téma dvakrát otevřel a dvakrát to smetli.“