Hirscher píše historii, pošesté za sebou vyhrál SP ve sjezdovém lyžování

Osmadvacetiletý Hirscher si dnes ve Slovinsku připsal 44. vítězství v kariéře a v čele pořadí SP má pět závodů před koncem sezony nedostižný náskok 504 bodů před Norem Kjetilem Jansrudem. V hodnocení obřího slalomu na něj Francouz Alexis Pinturault, jenž dnes vypadl v prvním kole, ztrácí 194 bodů.

"Úžasný pocit, neuvěřitelné se stalo skutkem," radoval se Hirscher. "Ani jsem nevěděl, že už můžu získat velký glóbus. Dole jsem tušil, že to bude stačit přinejmenším na ten malý pohár," uvedl Rakušan, jehož celkové prvenství bylo vzhledem k velkému náskoku pouze otázkou času. "Je to kombinace rutiny, zkušeností a fyzické kondice," shrnul příčiny svého kralování.

Suverén technických disciplín Hirscher udržel vedení z první jízdy navzdory zhoršeným podmínkám v druhém kole, kdy byl závod dvakrát přerušen kvůli mlze, a druhého Leifa Kristiana Haugena z Norska porazil o 46 setin sekundy. Třetí skončil s odstupem 67 setin Švéd Matts Olsson.

Na body dosáhl na 25. místě český reprezentant Kryštof Krýzl, jenž na Hirschera celkově ztratil 2,63 sekundy. Ondřej Berndt vypadl v prvním kole.

Díky šestému celkovému prvenství v SP se stal Hirscher nejúspěšnějším lyžařem historie. Dosud se s pěti velkými glóby dělil o prvenství s Marcem Girardellim z Lucemburska, jenž vyhrál Světový pohár v letech 1985-1993 pětkrát. Šest celkových vítězství v SP má mezi ženami Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová ze 70. let minulého století.

Dohromady má Hirscher ve sbírce 13 glóbů a další může přidat už v neděli, kdy se jede v Kranjské Goře slalom. V průběžném pořadí Rakušan vede o 60 bodů před Norem Henrikem Kristoffersenem. "Ve slalomu ale je ještě větší riziko, že člověk skončí bez bodu," podotkl Hirscher, jenž své glóby převezme na finále Světového poháru v Aspenu.

Muži - obří slalom:

1. Hirscher (Rak.) 2:24,31 (1:11,63+1:12,68), 2. Haugen (Nor.) -0,46 (1:13,32+1:11,45), 3. Olsson (Švéd.) -0,67 (1:12,94+1:12,04), 4. Feller (Rak.) -0,75 (1:13,70+1:11,36), 5. Luitz -0,92 (1:13,14+1:12,09), 5. Neureuther (oba Něm.) -0,92 (1:12,93+1:12,30), 7. Eisath (It.) -1,01 (1:13,24+1:12,08), 8. Zurbriggen (Švýc.) -1,08 (1:13,62+1:11,77), 9. Leitinger (Rak.) -1,27 (1:13,10+1:12,48), 10. Meillard (Švýc.) -1,30 (1:14,29+1:11,32), ...25. Krýzl -2,63 (1:14,39+1:12,55), Berndt (oba ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Hirscher 633, 2. Pinturault 439, 3. Faivre (oba Fr.) 380, 4. Kristoffersen (Nor.) 292, 5. Neureuther 290, 6. Haugen 253, ...37. Krýzl 31.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 36 závodů): 1. Hirscher 1375, 2. Jansrud (Nor.) 871, 3. Kristoffersen 867, 4. Pinturault 843, 5. Kilde (Nor.) 586, 6. Fill (It.) 577, ...79. Krýzl 75, 140. Berndt 8.