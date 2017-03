Shiffrinová vyhrála obří slalom ve Squaw Valley a má 30. triumf

Jednadvacetiletá Shiffrinová byla v Kalifornii nejrychlejší v prvním kole a po druhé jízdě udržela těsný náskok sedmi setin před Italkou Federicou Brignoneovou. Třetí skončila s odstupem 86 setin sekundy francouzská mistryně světa Tessa Worleyová, které se druhá jízda příliš nepovedla a vinou až 26. času klesla z průběžné druhé příčky na konečnou třetí.

Trojnásobná světová šampionka a olympijská vítězka ve slalomu Shiffrinová dnešním triumfem v dějišti ZOH 1960 zdramatizovala boj o malý glóbus za obří slalom. V mnohem lepší pozici je ale před finále SP v Aspenu Worleyová, jež vede hodnocení disciplíny před Američankou o 80 bodů.

Rodačka z Vailu zároveň udělala výrazný krok k zisku premiérového velkého glóbu za vítězství v celkovém pořadí SP. Před svou hlavní pronásledovatelkou Ilkou Štuhecovou vede pět závodů před koncem o 278 bodů. Slovinská specialistka na rychlostní disciplíny sice v dnešním obřím slalomu startovala, ale po chybě v prvním kole vypadla.

Další porci bodů bude moci Shiffrinová přidat v sobotním slalomu, v němž bude jasnou favoritkou na vítězství.

Na body dnes nedosáhla jediná Češka na startu Martina Dubovská, jež zajela v prvním kole 42. čas a nevešla se do postupové třicítky.

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:16,42 (1:08,75+1:07,67), 2. Brignoneová (It.) -0,07 (1:09,74+1:06,75), 3. Worleyová (Fr.) -0,86 (1:08,95+1:08,33), 4. Mölggová (It.) -1,03 (1:09,92+1:07,53), 5. Drevová (Slovin.) -1,04 (1:09,92+1:07,54), 6. Rebensburgová (Něm.) -1,09 (1:10,27+1:07,24), 7. Goggiaová (It.) -1,23 (1:09,93+1:07,72), 8. Brunnerová (Rak.) -1,41 (1:09,95+1:07,88), 9. Bassinová (It.) -1,71 (1:09,30+1:08,83), 10. Mowinckelová (Nor.) -1,90 (1:11,18+1:07,14), ...v 1. kole 42. Dubovská (ČR) 1:13,46.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Worleyová 640, 2. Shiffrinová 560, 3. Gutová (Švýc.) 360, 4. Goggiaová 325, 5. Bassinová 294, 6. Brignoneová 270.

Průběžné pořadí SP (po 32 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová 1423, 2. Štuhecová (Slovin.) 1145, 3. Goggiaová 1057, 4. Gutová 1023, 5. Worleyová 796, 6. Brignoneová 735, ...27. Strachová 282, 75. Ledecká 61, 105. Pauláthová 14, 107. Dubovská 13, 121. Klicnarová (všechny ČR) 5.