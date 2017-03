Strachová se po druhém místě přesouvala dál, tým šel slavit do kasina

Slalomářka Šárka Strachová se na konci sezony rozjela. Skvělá druhá jízda na mistrovství světa v únoru ji vynesla na celkové 5. místo, což ji nakoplo do zbytku ročníku. A v sobotním slalomu Světového poháru ve Squaw Valley si česká závodnice dojela pro pomyslnou stříbrnou medaili. Před sebou už má poslední závod sezony v jejím oblíbeném Aspenu. A také rozhodování, zda bude pokračovat i v příští sezoně? „Už rozhodnutá jsem, ale nechávám si to pro sebe,“ prozradila při rozhovoru na svém facebooku.

Druhé místo ve Squaw Valley, nejlepší výsledek v této sezoně. Amerika vám zjevně svědčí.

„Z druhého místa mám velkou radost. Závod byl náročný, bylo hodně velké teplo, ve stínu tak 15, na sluníčku opravdu neskutečné vedro. Trať v prvním kole byla hrozně fajn díky tomu, že bylo jasno, byla ještě zmrzlá, se startovním číslem tři to bylo ještě opravdu dobrý. Možná, že jsem mohla ještě trochu víc riskovat, aby ta ztráta byla třeba kolem půl vteřiny, ale udělala jsem tam pár chybiček.“

Druhé kolo vypadalo jak?

„Na druhé kolo se trať musela solit, byla trochu rozbitá. Já jsem jela s nějakou 27, ale zkoušela jsem riskovat, bojovat. Byl to opravdu boj, ale když jsem dojela do cíle a viděla jsem, že vedu a Bernie (Schildová) přede mnou zajela stříbrnou jízdu, vedla jsem o vteřinu a půl před všema ostatníma, tak jsem si věřila, že když bude trošku štěstí přát, tak to na tu bednu bude. A nakonec štěstí přálo a Wendy (Holdenerová), která by určitě byla na bedně přede mnou, vypadla.“

Je to tak, že vás druhá jízda na MS, která se vám hodně povedla, nakopla do zbytku sezony?

„Druhé kolo ve Svatém Mořici se povedlo, měla jsem z něho dobrý pocit a ten jsem si snažila přenést do další práce.“

Pomohlo vám druhé místo přiklonit se k pokračování i v příští olympijské sezoně?

„Jsem víceméně rozhodnutá, ale to si nechávám zatím sama pro sebe. Teď se koncentruju, užívám si krásný výsledek, pak se budu soustředit na poslední závod sezony a potom řešit všechno ostatní.

Přesouváte se už na poslední závod, takže oslavy druhého místa asi neproběhly, že?

„Jestli můžu prásknout na ty moje dva Rakušany (trenér a servisman), tak ti vyrazili hned po závodě do kasina. Takže my s Vendy (fyzioterapeutka) vyrážíme do San Francisca na památky a oni dojedou druhý den. Naštěstí lyže a výbava jedou truckem přímo do Aspenu, takže ty mi neprosází.“ (smích)